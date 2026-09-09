Vraždu z roku 1984 odstartoval zmeškaný noční vlak. Policie pachatele našla náhodou po 33 letech, trestu se vyhnul

Někdy k vyřešení zdánlivě zapomenuté záhady stačí jen jeden drobný otisk dlaně. Pražští kriminalisté v roce 2017 znovu otevřeli odložený případ z poloviny 80. let a po dlouhých třiatřiceti letech nečekaně vypátrali pachatele. Dnes už pětašedesátiletý muž se k dávnému činu okamžitě přiznal a vyšetřovatele překvapil svou neskrývanou úlevou.
Zmeškaný noční spoj
Mladý muž tehdy strávil poklidný podzimní večer u své dívky doma a v noci se plánoval vrátit vlakem zpátky do středních Čech. Poslední spoj mu na pražském hlavním nádraží bohužel ujel a on se musel v chladné hale připravit na dlouhé čekání na první ranní vlak.
V nádražních prostorech ho zčistajasna oslovil o generaci starší šestačtyřicetiletý muž a nabídl mu společnost. Slovo dalo slovo a noví známí vyrazili na pivo do nedaleké restaurace. Starší z dvojice byl zjevně mimořádně pohostinný a pozval mladíka k sobě domů na pražský Barrandov na další pití a následné přespání.
Zvrat v barrandovském bytě
V cizím bytě nabrala celá situace po chvíli zcela neočekávaný spád a zčistajasna došlo mezi oběma muži k prudkému fyzickému konfliktu. Mladík se s hostitelem agresivně popral, vzal do ruky pásek a majitele bytu s ním nakonec uškrtil. Z místa činu bezprostředně poté utekl a vyšetřování obrovské tragédie si převzali příslušníci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti z Prahy.
Kriminalisté okamžitě vytvořili speciální vyšetřovací tým a během intenzivní práce postupně vyslechli neuvěřitelných tisíc různých svědků. Podařilo se jim dokonce sestavit velmi detailní identikit pravděpodobného pachatele.
Dlouhé roky bez trestu
Zajištěné otisky prstů na místě činu tehdy přivedly vyšetřovatele na stopu jednoho konkrétního člověka. Podezření se u něj nakonec nepotvrdilo a žádná další hmatatelná indicie k dopadení skutečného vraha nevedla.
Z rozsáhlého vyšetřování se postupně stal typický nevyřešený případ a veškerá práce na složité kauze definitivně skončila na konci roku 1989. Přivolaný technik ovšem hned na úplném začátku pečlivě zajistil na místě opomenutý otisk dlaně. Právě tento zdánlivě drobný detail po více než třech dekádách vrátil celou odloženou tragédii překvapivě zpět do hry.
Nečekaná návštěva detektivů
Odborníci z jihomoravské kriminalistické techniky pravidelně zadávali staré daktyloskopické stopy z nevyřešených trestných činů do moderního elektronického systému. Program najednou objevil stoprocentní shodu se vzorkem muže trestaného za zcela jinou nedávnou činnost.
Pražští detektivové z prvního oddělení okamžitě vyrazili za překvapeným mužem přímo k němu domů. Při úvodním výslechu tvrdil nevinu a jakýkoliv podíl na smrti barrandovského majitele bytu přesvědčivě odmítal. Po krátké chvíli se ovšem začal ve svých výpovědích znatelně zamotávat a k událostem osudné noci se detektivům definitivně doznal.
Během obsáhlého výslechu dokonce upřímně přiznal letitý strach z cesty do hlavního města a obrovskou obavu z dopadení. „Při podaném vysvětlení mu pomyslný kámen ze srdce, který ho trápil více než třicet let, spadl hned dvakrát,“ popsal situaci v oficiální tiskové zprávě policejní mluvčí Jan Daněk.
Zločin z roku 1984 byl však podle platných zákonů v roce 2017 již promlčený a soud už pachatele za tento čin nikdy nepotrestal.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (lidovky, tydenikpolicie).