Anketa Český slavík spouští letošní hlasování. Diváci rozhodnou o hudebních objevech a vyhrát můžete luxusní Mercedes

Hudební fanoušci se konečně dočkali spuštění hlasování v letošním ročníku ankety Český slavík. Start oblíbené hudební události oznámili moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma v průběhu vysílání Televizních novin. Lidé mohou své oblíbené interprety podporovat až do poloviny listopadu a na konci měsíce se těšit na slavnostní vyhlášení.
Hlasování a nové talenty
Tradiční anketa dává publiku možnost rozhodnout o vítězích v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop a Rap. Svůj hlas mohou zájemci odevzdat na oficiálních webových stránkách projektu. Odborná porota letos do speciální kategorie objevů nominovala zpěvačky jménem Thera a Charlotte Gott, zpěváka vystupujícího jako Slavíček a skupinu Gufrau. Fanoušci svými hlasy určí celkového vítěze této sestavy, který obdrží finanční odměnu 200 tisíc korun.
„Český slavík je především o hudbě a o emocích, které s ní máme spojené. Teď dostávají fanoušci opět možnost rozhodnout, komu budou letos patřit slavičí prvenství. Pro nás je zároveň začátek hlasování pomyslným startem finální části celého ročníku. Už teď jsme zvědaví, jak se preference diváků během hlasování promění a kdo si nakonec odnese jednotlivá ocenění. Věřím, že galavečer bude plný skvělé hudby, emocí a překvapení,“ uvedl k nadcházejícímu ročníku producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský v rozhovoru pro TV Nova.
Přípravy na slavnostní galavečer
Vyhlášení výsledků proběhne v pátek 27. listopadu ve vyprodaném pražském Fóru Karlín. Přímý přenos odvysílá televize Nova. Večerem opět provede osvědčená moderátorská dvojice. „Už se s Ondrou a scenáristy scházíme a dáváme to celé dohromady, chystáme úvodní píseň a jak se to blíží, tak se čim dal tim vic těšíme. Tak už jen odstartovat hlasování, aby bylo co předávat,“ prozradil k přípravám Aleš Háma.
Ondřej Sokol svého kolegu bez váhání doplnil s humorem sobě vlastním. „Aleš má pravdu, my na tom pracujeme opravdu poctivě. Už to bývalo tak, že prakticky kolem půlnoci, v den přenosu Slavíka, začala taková úvodní schůzka na dalšího Slavíka. Protože té práce je na tom opravdu strašně moc. Letos to chceme ještě vylepšit, a kolem půlnoci, jakmile skončí přenos Slavíka, zahájíme velkou schůzku na pět ročníků dopředu. To bude velká věc, stejně, jako doufáme, že velký bude i ten letošní Slavík!!!“ zhodnotil moderátor tvůrčí proces.
Ocenění pro vítěze i fanoušky
Interpreti převezmou originální sošky z dílny akademické sochařky Heleny Hrabové. Trofeje vznikají ve spolupráci s družstvem Granát Turnov a spojují pozlacené stříbro s českým křišťálem a tradičními granáty. „Ruční výroba slavičích trofejí je pro naše mistry brusiče a zlatníky každoročně srdcovou záležitostí. Český granát v sobě nese energii, vášeň i trvalou hodnotu, tedy přesně to, co do své tvorby dávají sami oceňovaní interpreti. Je nám ctí, že můžeme tradiční české šperkařství spojit s nejznámější hudební anketou v zemi,“ popsala zástupkyně družstva Eva Stodůlková.
Výhry čekají také na hlasující publikum. Jeden vylosovaný účastník získá od generálního partnera luxusní osobní automobil Mercedes Benz GLA. „Máme z této spolupráce skutečně radost. Jako ryze české bance nám dává smysl být součástí legendární hudební události, která má v Česku dlouhou tradici a své pevné místo. Těší nás, že jako generální partner tohoto večera můžeme podpořit naši kulturu a pomoci českým slavíkům k úspěchu,“ zhodnotil partnerství Radomír Lapčík ze společnosti Trinity Bank. Během přímého přenosu dojde ve spolupráci s mediálním partnerem Rádio Impuls ke zveřejnění nejoblíbenější písně posluchačů této stanice.
Loňští obhájci a velký divácký zájem
V minulém ročníku bodoval v kategorii objevů Renne Dang a prvenství v rapu ovládl interpret Calin. Kategorii hudebních skupin vyhrál Kabát. Cenu pro zpěváka roku poprvé převzal Václav Bárta. Absolutní vítězkou se stala Ewa Farna a do Síně slávy vstoupil Vladimír Mišík.
Loňský galavečer přilákal k televizním obrazovkám obrovské množství diváků. Alespoň na deset minut si živý přenos pustily více než dva miliony diváků starších čtyř let. Hudební show zaznamenala masivní úspěch především u publika ve věku patnáct až čtyřiadvacet let a stala se celkově nejsledovanějším programem pátečního večera ve všech hlavních věkových skupinách.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, *Zdroj: ATO-live+TS0-3+BS; ke dni 8.9.2026).