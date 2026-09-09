Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nelichotivá série pokračuje. Baník prohrál s Jabloncem popáté v řadě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 5. ligového kola Ostravu 3:0. Severočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po třech zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na pátou příčku. Skóre před přestávkou otevřel Filip Novák. Baník dohrával většinu druhého poločasu bez vyloučeného Matěje Chaluše, přesilovku využili Antonín Růsek a Matěj Polidar. Slezané jsou v tabulce jedenáctí.
Nelichotivá série pokračuje. Baník prohrál s Jabloncem popáté v řadě

Nelichotivá série pokračuje. Baník prohrál s Jabloncem popáté v řadě

Zdroj: FC Baník Ostrava
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu
O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu
Z prodejny v Bohumíně ukradli autobaterie. Poznáváte je?
Z prodejny v Bohumíně ukradli autobaterie. Poznáváte je?

Policie od letošního března pátrá po dvojici, která kradla v bohumínské prodejně autodílů. Dvojici...

Rušný závěr přestupového období. Do Baníku míří i Elbel potrestaný v korupční kauze
Rušný závěr přestupového období. Do Baníku míří i Elbel potrestaný v korupční kauze

Poslední den přestupového období byl v Baníku pořádně rušný. Klub během úterý oznámil hned tři nové posily....

Muže při kácení stromů v Beskydech zavalil kmen. Zachraňoval ho vrtulník
Muže při kácení stromů v Beskydech zavalil kmen. Zachraňoval ho vrtulník

V úterý 8. září dopoledne se při kácení stromů u obce Morávka na Frýdecko-Místecku vážně zranil...

Půjčovny lodí v Bohumíně zaznamenaly úspěšnou sezonu. Nejvíce lákala šlapadla
Půjčovny lodí v Bohumíně zaznamenaly úspěšnou sezonu. Nejvíce lákala šlapadla

Městské půjčovny lodí v Bohumíně na Karvinsku za sebou mají úspěšnou sezonu. V půjčovně na Vrbickém jezeře...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.