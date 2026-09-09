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Jiří Valoch slaví 80 let v Moravské galerii. Rodák z Brna ovlivnil české umění

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Narodil se a studoval v Brně, uznání však získal prvně ve světě. Teoretik, kurátor a umělec Jiří Valoch pořádal desítky výstav, které propojovaly umělce z celého světa. Své 80. narozeniny oslaví v Moravské galerii, kam před 10 lety věnoval svůj archiv.
Jiří Valoch slaví 80 let v Moravské galerii. Rodák z Brna ovlivnil české umění

Jiří Valoch slaví 80 let v Moravské galerii. Rodák z Brna ovlivnil české umění

Zdroj: Moravské galerie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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