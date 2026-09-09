Jiří Valoch slaví 80 let v Moravské galerii. Rodák z Brna ovlivnil české umění

Jiří Valoch začal s tvorbou již při studiu, kdy svá díla prezentoval spíše v zahraničí, kam se dostávala poštou nebo prostřednictvím jeho kolegů. Věnoval se převážně vizuální poesii a konceptuálnímu umění a od 70. let působil v Brně jako kurátor v Domě umění, kde pořádal výstavy, které nejen propojovaly českou a zahraniční uměleckou scénu, ale přinášely i úplně nové tvůrčí koncepty a obory.
Nyní své 80. narozeniny oslaví v Moravské galerii, kam před deseti lety věnoval část svojí sbírky a archiv. Výběr z jeho děl si návštěvníci mohli prohlédnout k jubileu Valochových 70. narozenin. Umožnil náhled do jeho tvorby mezi 60. a 70. lety a jeho archiv dodnes tvoří základ stálé expozice ART IS HERE. Součástí letošní oslavy bude představen i připravovaný dokument Minimonument Jiří Valoch.
Výstava 70 x Valoch Foto: archiv MG Valoch jako most mezi Brnem a mezinárodním uměním
Prostřednictvím svých výstav přinesl do Česka díla významných českých i světových osobností výtvarné scény. Jeho výstava COMPUTER GRAPHIC byla jednou z prvních výstav počítačového umění a vůbec první v tzv. Východním bloku, kterou Valoch pořádal již ve svých 21 letech.
Tento nový umělecký druh představil Brnu prostřednictvím děl umělců jak z Evropy, tak i USA či Kanady. Podstatou byly počítačově generované grafiky napříč řadou uměleckých oborů a důraz byl kladen jak na výsledné dílo, tak i na samotný proces tvorby.
Pro Valocha byly během působení v Domě umění města Brna velmi důležité dopisy a pohlednice, jejichž prostřednictvím komunikoval s podobně smýšlejícími zahraničními umělci. Jednou ze stěžejních byla právě pohlednice od Josepha Beuyse, ve které se Valoch roku 1979 dočetl, že se stává majitelem Neviditelné sochy. Tato „socha“ pro něj představovala průlom konceptuálního umění, které dává důraz na vlastní interpretaci, představivosti a sám Valoch ji považuje za kruciální dílo své sbírky.
Foto: archiv MG Zahraniční působení
Valochovi bylo teprve 18 let, když se jeho tvorba objevila v Oxfordu na výstavě 2nd International Exhibition of Experimental Poetry. O 3 roky později se účastnil mezinárodního kolokvia Computers and Visual Research, které bylo součástí programu Tendencies 4 a v 70. letech vystavoval svá díla například i v Poznani a Miláně.
Za své působení vydal i několik publikací na mezinárodních úrovních. S kanadským básníkem bpNicholem společně připravili The Pipe: Recent Czech Concrete Poetry, která vyšla v Torontu, a kromě Valochových prací obsahovala i další současné československé autory.
Jeho zahraniční dosah pokračuje i nadále. Do března tohoto roku probíhala jeho samostatná výstava v Rakousku v Galerii Stadtpark, která ho popisuje jako jednu z ústředních osobností středoevropské avantgardy.