Zapečené brambory se smetanou, česnekem a rozpuštěným sýrem. Takto vypadá pohodlná večeře bez výmluv

pro mě nikdy nebyly jen nouzová Zapečené brambory , která se večeře vysype do pekáče a počká se, co udělá trouba. U nás doma k nim patřil skoro malý rituál. Dodnes mám před očima páteční večery, kdy máma vytáhla z trouby těžký pekáč, nad ním pára, kmín, majoránka a vůně, která se pak držela v kuchyni ještě hodiny. Jako dítě jsem to brala jednoduše: brambory, něco k nim, zapéct. Až když jsem je zkoušela sama, došlo mi, že tak snadné to úplně není. Záleží na tom, jak dlouho se brambory předvaří, kdy přijde sůl, kolik snesou koření a v jaký moment se přidá vejce se smetanou. Drobnosti, jenže bez nich jsou zapečené brambory často jen těžká bramborová směs bez pořádné chuti.
Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že se nesnaží být složitější, než je potřeba. Žádné zvláštní suroviny,
žádné dlouhé přípravy. Brambory, slanina, a eidam, tedy věci, které se dají sehnat skoro všude. Pórek v troubě zjemní a přijde o tu syrovou štiplavost, pórek slanina pustí tuk a brambory si z něj vezmou přesně tolik, aby nezůstaly suché. Vejce se smetanou a mlékem pak všechno stáhnou do jedné vrstvy, měkké, ale ne rozbředlé.
Můj tip zní: Brambory vařte ve slupce a oloupejte je teprve po uvaření. Slupka je při varu podrží, nerozpadnou se tak snadno a v troubě pak zůstanou pevnější. Když je nakrájíte až potom, drží jednotlivé kousky v pekáči tvar. Nevznikne z nich jedna rozměklá bramborová hmota, která do sebe nasaje všechen tuk ze slaniny a ztratí strukturu. Recept na zapečené brambory se slaninou, pórkem a strouhaným eidamem
Z uvedeného množství vyjde plný pekáč, zhruba
pro čtyři až pět hodně hladových lidí. Celková délka přípravy: přibližně 85 až 90 minut Ingredience k přípravě
Základ jídla: asi 1,5 kg brambor (pevnějšího typu, např. Agria nebo podobné) 300 g slaniny nebo uzeného boku 1 střední pórek 4 lžíce oleje
Koření: sůl a pepř podle chuti drcený kmín majoránka grilovací koření (přibližně 1 lžička)
Zalití: 5 vajec 200 ml smetany ke vaření 200 ml mléka špetka soli
Zapečení: 200 g eidamu (nastrouhaného) Postup přípravy zapečených brambor se slaninou a eidamem
1.
Uvařte brambory ve slupce. Brambory pořádně omyjte a dejte je celé, i se slupkou, do osolené vody. Vařte přibližně 18 až 22 minut, podle jejich velikosti. Mají povolit, ale ne se rozpadat pod rukama. Když se převaří, později v pekáči snadno ztratí tvar.
2.
Oloupejte a nakrájejte. Uvařené brambory nechte chvíli vychladnout, ať se s nimi dá normálně pracovat. Potom je oloupejte a nakrájejte na menší kusy, zhruba na jedno sousto. Příliš malé kostičky se rozpadnou, velké kusy se zase hůř propečou a koření na nich nebude rozložené rovnoměrně. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Zapečené brambory se smetanou, česnekem a rozpuštěným sýrem. Takhle vypadá pohodlná večeře bez výmluv
3.
Připravte slaninu a pórek. Slaninu nebo uzený bok nakrájejte na kostičky či nudličky, podle zvyku. Pórek dobře propláchněte, protože mezi vrstvami bývá často písek, podélně ho rozřízněte a nakrájejte na půlkolečka. Klidně vezměte i kousek zelené části. V pekáči nevypadá špatně a chuťově je o něco výraznější.
4.
Smíchejte a okořeňte. Brambory, slaninu a pórek dejte do větší mísy, případně rovnou do pekáče, pokud se vám tam bude pohodlně míchat. Přidejte sůl, pepř, drcený kmín, majoránku a grilovací koření. Zakápněte olejem a opatrně promíchejte. Rukama to jde nejlíp, jen brambory nemačkejte víc, než je nutné. První pečení
Zapečené brambory s krkovicí, které vypadají jednoduše, ale na talíři udělají radost
5. Troubu rozehřejte na 200 stupňů. Pekáč vložte dovnitř a nechte péct 30 minut. Brambory začnou na krajích chytat barvu, slanina pustí tuk a koření se s ním spojí. Tuhle část se nevyplatí krátit, i když to svádí. Právě tady se vytvoří podstatná část chuti.
6.
Připravte zálivku. Mezitím v misce rozšlehejte vejce se špetkou soli. Přilijte smetanu a mléko a rozmíchejte, aby směs byla hladká. Při druhém pečení se zálivka dostane mezi brambory, spojí je a vytvoří měkkou, lehce krémovou vrstvu. Díky ní se pak jídlo dobře nabírá i krájí. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Zapečené brambory se smetanou, česnekem a rozpuštěným sýrem. Takhle vypadá pohodlná večeře bez výmluv
7.
Zalijte a posypte sýrem. Pekáč opatrně vytáhněte z trouby. Brambory zlehka promíchejte, aby slanina a pórek nezůstaly jen v jednom rohu. Potom je rovnoměrně přelijte vaječnou směsí a hned navrch nasypte nastrouhaný eidam. Ideální je, když sýr pokryje skoro celý povrch, ale nemusí to být pravítkem přesné.
8.
Druhé pečení. Pekáč vraťte do trouby a pečte ještě 18 až 22 minut. Hotovo poznáte podle toho, že zálivka zatuhne a sýr zezlátne. Na některých místech může být i lehce křupavý, což je na tom často nejlepší. Po vytažení nechte brambory asi 5 minut stát. Budou se lépe porcovat a zálivka se nerozběhne po talíři. Tipy redakce: Varianta bez slaniny: Pokud chcete lehčí verzi nebo vaříte pro vegetariány, slaninu nahraďte restovanou cibulí a paprikou nakrájenou na proužky. Chuť bude jiná, méně kouřová, ale pořád půjde o poctivé a syté jídlo. Sýr podle chuti: Eidam je bezpečná volba, protože se dobře rozpouští a nepřehluší brambory ani pórek. Použít se dá také gouda, čedar nebo polotvrdý balkánský sýr. U tučnějších sýrů počítejte s výraznější kůrkou, někdy až příjemně křupavou. Zálivka nesmí být studená: Vejce, smetanu a mléko nechte předem chvíli stát při pokojové teplotě. Ledová zálivka nalitá na horké brambory se může srazit a místo hladké vrstvy udělá nevzhledné hrudky.
Zapečené brambory s kuřecím masem, smetanou a sýrem: Oblíbená rodinná večeře z jednoho pekáče
VIDEO
Staročeský štajryš vezme obyčejné kroupy, kysané zelí a promění je v pořádnou domácí hostinu, ideálně podávejte s čalamádou
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Lída Novotná