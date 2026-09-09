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Po měsíční pauze opět v provozu. Billa v centru Olomouce získala moderní tvář

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Po takřka měsíčním uzavření se ve středu znovu otevřela v centru Olomouce hojně navštěvovaná prodejna Billa v Galerii Moritz nedaleko Horního náměstí. Pobočka obchodního řetězce prošla modernizací, která zahrnuje úspornější technologie i nové uspořádání sortimentu.
Po měsíční pauze opět v provozu. Billa v centru Olomouce získala moderní tvář

Po měsíční pauze opět v provozu. Billa v centru Olomouce získala moderní tvář

Zdroj: Billa ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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