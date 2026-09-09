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Star Trek předběhl svou dobu a přežil svou smrt. Nejlepší sci-fi sága slaví 60 let existence

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Televizní sci-fi má dlouhou historii, do níž přesně před 60 lety významně přispěl odvážný, neotřelý seriál, kterému zpočátku nikdo moc nevěřil. A důvěru neměl ani pak. Star Trek byl totiž při své premiéře propadákem. Nakonec se ale stal jednou z nejslavnějších a nejvlivnějších sci-fi značek všech dob.
Star Trek předběhl svou dobu a přežil svou smrt. Nejlepší sci-fi sága slaví 60 let existence

Star Trek předběhl svou dobu a přežil svou smrt. Nejlepší sci-fi sága slaví 60 let existence

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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