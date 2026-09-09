Škvarková pomazánka jako od babičky: Jednoduchá, sytá a výrazná dobrota na chleba i k pohoštění

Když se u nás po zabijačce škvařilo sádlo a zůstaly škvarky, babička i maminka z nich skoro pokaždé udělaly škvarkovou pomazánku. Pár čerstvých škvarků se samozřejmě snědlo hned, ještě teplých, ale zbytek šel většinou právě na škvarkovou pomazánku s vajíčkem, cibulí a kyselou okurkou. Hotová byla během chvilky, na čerstvý chleba se mazala dobře a chuť měla takovou, na kterou se nezapomíná. Měla jsem ji ráda už jako dítě a čas od času ji dělám pořád. Jen je znát velký rozdíl, jestli si škvarky vyškvařím doma, nebo sáhnu po kupovaných. Z těch domácích je zkrátka úplně jiná.
Základ je prostý:
mleté nebo nasekané škvarky, k nim vařené vejce, trochu hořčice a něco kyselejšího, nejčastěji okurka. Když jsou škvarky z vlastního sádla, pomazánka dostane výraznější chuť a není potřeba ji moc vylepšovat. Tedy pokud předtím někdo nevybere všechny pěkné masové kousky. U nás se kolem tohohle moravského müsli vždycky motají ruce podezřele rychle.
Můj tip zní: Pokud jsou škvarky sušší, přidejte lžičku sádla nebo lžíci majonézy. Ne víc. Pomazánka se tím zjemní, ale nezmění se v těžkou, mastnou hmotu, která drží na lžíci jako tmel. Recept na poctivou domácí škvarkovou pomazánku
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 4 až 6 krajíců Ingredience pro přípravu 200 g škvarků 1 ks menší cibule 1 ks kyselé okurky 1 vejce natvrdo 1 lžíce majonézy 1 lžička plnotučné hořčice 1 špetka čerstvě mletého pepře 1 špetka soli podle chuti 1/2 lžičky sladké mleté papriky podle chuti Postup přípravy zabijačkové škvarkové pomazánky
1. Vejce uvařte natvrdo. Od chvíle, kdy voda začne vařit, počítejte zhruba
10 minut. Potom vejce zchlaďte ve studené vodě, oloupejte a nechte krátce oschnout.
2.
Škvarky pomelte na masovém strojku. Když strojek není po ruce, nasekejte je nožem co nejjemněji. Někdy část nechávám schválně o trochu hrubší, protože v pomazánce pak zůstane příjemné sousto.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte opravdu nadrobno. Tady se spěch nevyplácí. Velké kousky cibule v pomazánce vyčnívají a umí přebít chuť škvarků.
4.
Kyselou okurku nakrájejte na malé kostičky. Pokud z ní teče hodně nálevu, lehce ji vymačkejte. Jinak může být hotová pomazánka zbytečně řídká.
5.
Vejce natvrdo nastrouhejte najemno nebo rozmačkejte vidličkou. Strouhané vejce se do směsi zapracuje líp a nedělá v ní velké kusy.
6. Do mísy dejte
mleté škvarky, cibuli, okurku a vejce. Přidejte plnotučnou hořčici, majonézu, trochu pepře a podle chuti také sladkou papriku.
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7. S ochutnáváním počkejte až potom, teprve nakonec případně dosolte. Škvarky i okurka bývají dost výrazné, takže sůl raději přidávejte opatrně.
8. Hotovou pomazánku dejte alespoň na
15 minut do lednice. Chutě se mezitím spojí a cibule trochu zjemní, což téhle pomazánce prospěje.
9. Podávejte na
čerstvém chlebu, nejlépe s kolečky okurky, jarní cibulkou nebo pár lístky petrželky. V lednici vydrží dobře přikrytá do druhého dne, i když doma se k takovému ověřování většinou nedostaneme. Foto: se souhlasem Lída Novotná, Škvarková pomazánka Ještě pár rad na závěr: škvarková pomazánka Máte-li domácí škvarky s masovějšími kousky, použijte je. Pomazánka z nich bývá plnější, výraznější a podle mě nejlepší. Když je pomazánka moc hutná, pomůže lžička sádla nebo malé množství majonézy. Přidávejte ale po troškách, škvarková chuť má zůstat hlavní. Pro slavnostnější podávání ji namažte na menší krajíčky a navrch položte kolečko okurky. Na míse vypadá upraveně a většinou mizí dost rychle. Jemnější verzi uděláte tak, že vmícháte jednu až dvě lžíce měkkého tvarohu. Pomazánka se tím trochu odlehčí, ale pořád zůstane škvarková. Hodí se to hlavně tehdy, když jsou škvarky hodně výrazné nebo sušší.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná