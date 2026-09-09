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Škvarková pomazánka jako od babičky: Jednoduchá, sytá a výrazná dobrota na chleba i k pohoštění

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Když po zabijačce nebo po pečení sádla zbydou doma škvarky, u nás se dlouho neohřejí. Část se samozřejmě ujídá jen tak, ale zbytek schovávám na škvarkovou pomazánku s vajíčkem, cibulí a kyselou okurkou. Je hotová za chvilku, krásně se roztírá na čerstvý chleba a má přesně tu poctivou chuť, kterou si spojuji s kuchyní našich babiček.
Obrázek k receptu na Škvarkovou pomazánku jako od babičky: Jednoduchá, sytá a výrazná dobrota na chleba i k pohoštění

Obrázek k receptu na Škvarkovou pomazánku jako od babičky: Jednoduchá, sytá a výrazná dobrota na chleba i k pohoštění

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Recept na Škvarkovou pomazánku jako od babičky: Jednoduchá, sytá a výrazná dobrota na chleba i k pohoštění
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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