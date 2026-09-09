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Hotentálie otevřela ordinaci. Babiš místo odpovědi na Agrofert přeměřil Fridrichové IQ a poslal ji léčit se

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Andrej Babiš v pondělí tohoto týdne rozbalil na tiskové konferenci řečnickou Hotentálii, kde se…
Novinářka Nora Fridrichová, ZDROJ: Nora Fridrichová/se souhlasem

Novinářka Nora Fridrichová, ZDROJ: Nora Fridrichová/se souhlasem

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