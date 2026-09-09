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Nemocná Laďka Něrgešová musí před vysíláním sundávat speciální helmu

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Moderátorka Laďka Něrgešová se s fanoušky podělila o komplikace, které jí přináší každodenní náročná léčba rakoviny mozku. Popsala, co musí absolvovat předtím, než může jít moderovat.
Nemocná Laďka Něrgešová musí před vysíláním sundávat speciální helmu

Nemocná Laďka Něrgešová musí před vysíláním sundávat speciální helmu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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