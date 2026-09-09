Naléhavá prosba policie. U Polné hledá muže, který má v úmyslu si ublížitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Naléhavá prosba policie. U Polné hledá muže, který má v úmyslu si ublížit
Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou začne od příštího školního roku vyučovat maturitní obor požární...
Unikátní policejní ferrari, zbraně zásahové jednotky i ukázka policejních kynologů budou opět lákat na...
Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. Podle státní Správy železnic není...
Policisté se včera odpoledne obrátili na veřejnost s žádostí o spolupráci. Hledali hokejového fanouška,...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →