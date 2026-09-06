Bramboráky plněné hermelínem a tvarůžky nejsou pro stydlíny: Křupavá dobrota, která voní přes půl ulice

plněné Bramboráky hermelínem a se za tvarůžky dietní večeři neschovají. Ani by to nedávalo smysl. Jsou to přesně ty placky, na které člověk pomyslí, když chce něco horkého, křupavého, sytého a bez předstírání. Uvnitř se rozteče hermelín, do toho se ozvou výraznější tvarůžky, kolem se připlete trochu slaniny a zeleninový tentokrát klidně počká bokem. salát
Základ je v těstě.
Musí držet pohromadě, protože jakmile se plněný bramborák na pánvi rozjede, už se zachraňuje špatně. Jenže přehnat to s moukou také není výhra, z bramboráku pak bývá tuhá placka bez života. Brambory jednou pustí vody málo, jindy je těsto řídké dřív, než se člověk naděje. Spolehlivá surovina to v tomhle směru úplně není. Recept na plněné bramboráky se sýrem
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme Suroviny na bramborákové těsto 4 velké brambory 3 – 4 stroužky česneku 1 ks vejce 100 ml mléka 5 lžic polohrubé mouky, případně podle potřeby 1 menší kousek slaniny do těsta 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře 1 – 2 lžičky sušené majoránky podle potřeby sádlo na smažení Na náplň bramboráku 1 ks hermelínu 4 – 6 ks tvarůžků 8 plátků slaniny na zabalení sýrů Na podávání 1 hromada čerstvé zeleniny podle chuti Postup přípravy bramboráků plněných tvarůžkovou náplní
1.
Brambory oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Česnek nastrouhejte najemno nebo prolisujte, slaninu do těsta nakrájejte na malé kostičky.
2. K bramborám přidejte
vejce, česnek, sůl, pepř a pořádnou dávku majoránky. Přilijte mléko a pak postupně zapracujte mouku. Těsto má být soudržné, ale ne betonové. Lžíce by ho měla po pánvi ještě normálně roztáhnout. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Bramboráky plněné hermelínem a tvarůžky nejsou pro stydlíny: Křupavá klasika, která voní přes půl domu
3.
Hermelín nakrájejte na menší kusy. Ke každému dejte jeden tvarůžek, případně dva menší kousky, a všechno zabalte do slaniny. Nemusí to vypadat jako z kuchařské školy, hlavně ať se sýr při přenášení nerozsype po lince.
4. Na pánvi rozehřejte
sádlo. Z části těsta vytvarujte první placku a smažte ji na středním plameni asi 2 – 3 minuty, jen z jedné strany. Pak ji přesuňte na papírový ubrousek, opečenou stranou nahoru.
5. Udělejte druhou placku. I tu nejprve opečte z jedné strany, otočte a na opečenou část položte balíček z
hermelínu, tvarůžků a slaniny. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Bramboráky plněné hermelínem a tvarůžky nejsou pro stydlíny: Křupavá klasika, která voní přes půl domu
6. Přiklopte první plackou, opečenou stranou směrem k sýru. Okraje potřete nebo nastavte trochou dalšího
bramborákového těsta, zlehka přitlačte a smažte dozlatova z obou stran. Počítejte zhruba 3 – 4 minuty na každou stranu.
7. Hotové bramboráky nechte chvíli odpočinout na papírové utěrce, aby pustily přebytečný tuk. Na talíř k nim dejte zeleninu. Aspoň trochu to celé srovná.
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TIP: Pokud chcete chuť ještě výraznější, přidejte do těsta špetku kmínu nebo trochu nastrouhaného křenu. S tvarůžky si tahle dvojice sedne překvapivě dobře. Hermelín, nebo jen tvarůžky?
Jde použít obojí, jen je potřeba počítat s jiným výsledkem.
Hermelín v teple hezky povolí a udělá uvnitř jemnou, krémovou náplň. Tvarůžky jsou slanější, výraznější a stačí jich méně. Dohromady vytvoří chuť, která se neztratí vedle česneku ani majoránky, ale při prvním otočení by neměla hned vytéct po celé pánvi.
Kdo se nechce zabývat skládáním jednotlivých bramboráků, může zvolit jednodušší zapečenou variantu. Do pekáčku přijde vrstva těsta, na ni
sýr, potom další vrstva těsta a zbytek obstará trouba. Při vaření pro víc lidí je to podstatně klidnější řešení. Jen křupavé okraje budou jiné než u placky vytažené přímo z pánve, s tím se nedá moc hnout.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Lída Novotná