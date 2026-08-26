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Vážné nehodě unikl jen těsně. Autu spadl do cesty vzrostlý strom

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Dennívýzva
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K dopravní nehodě došlo v sobotu kolem půlnoci mezi Srním a Českou Lípou. Řidič superbu tam narazil do vzrostlého stromu, který mu spadl přímo před auto.
Vážné nehodě unikl jen těsně. Autu spadl do cesty vzrostlý strom

Vážné nehodě unikl jen těsně. Autu spadl do cesty vzrostlý strom

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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