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Brněnští vědci učí aplikaci poznat plíseň. Pomůže nevidomým, zapojit se může každý

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Poznat, zda je pečivo ještě k jídlu, nebo na něm začíná rašit plíseň, je pro nevidomé a slabozraké někdy oříšek. Pomoci jim má nová mobilní aplikace, na jejímž vývoji spolupracují i vědci z brněnské Mendelovy univerzity. Potřebují tisíce fotografií a s prosbou o pomoc se teď obracejí na veřejnost.
Brněnští vědci učí aplikaci poznat plíseň. Pomůže nevidomým, zapojit se může každý

Brněnští vědci učí aplikaci poznat plíseň. Pomůže nevidomým, zapojit se může každý

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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