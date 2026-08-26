Brněnští vědci učí aplikaci poznat plíseň. Pomůže nevidomým, zapojit se může každý

Brněnští vědci spolupracují s libereckou Technickou univerzitou a tamním TyfloCentrem na vývoji nového systému pro nevidomé a slabozraké. Aplikace bMyVision v2.0 dokáže z fotografie rozpoznat začínající plíseň nebo přečíst datum spotřeby. Výzkumníci z Ústavu technologie potravin na Mendelově univerzitě pomáhají s odborným posuzováním snímků a budují databázi, na které se systém učí zkázu potravin rozpoznávat.
„Pro člověka se zrakovým handicapem může být velmi obtížné posoudit stav potraviny, zejména v případě počínající plísně. Naším cílem je proto přispět k vývoji nástroje, který bude praktickým pomocníkem v běžném životě,“ uvedla Andrea Roztočilová z Mendelovy univerzity.
Princip používání aplikace je jednoduchý. Uživatel před sebe položí jídlo a vyfotí ho pomocí ozvučeného telefonu. Aplikace snímek vyhodnotí a hlasem oznámí, zda je potravina v pořádku.
Hledají se tisíce fotek plesnivého jídla
Vývojový tým vedený Josefem Chaloupkou má zatím zhruba 1 400 fotografií. K tomu, aby byl model plně funkční, jich však potřebuje zhruba 10 tisíc. Zapojit se může kdokoliv.
Jak poslat snímky vědcům
Emaily: poradna.potraviny@mendelu.cz nebo bmyvision@seznam.cz
Co fotit: Různé úhly, světelné podmínky, fáze kažení i potraviny. Vědci zatím cílí hlavně na pečivo, u kterého je nejsložitější odlišit začínající plíseň od mouky či moučkového cukru. Do budoucna se však detekce rozšíří i na další druhy jídel.
Psí exkrementy, prsten a chytré brýle
Systém nezůstane jen u jídla. Zvládne rozpoznat také české bankovky, tváře lidí nebo překážky na chodníku včetně psích exkrementů. Vývojáři počítají i s využitím kamery na brýlích a speciálního ovládacího prstenu, kterým budou nevidomí přepínat funkce diskrétně přímo na ruce.
Liberecké TyfloCentrum poskytuje vývojářům zpětnou vazbu od nevidomých a slabozrakých lidí a pomáhá posuzovat srozumitelnost a intuitivnost ovládání aplikace.
„Pan Chaloupka zapracoval všechny naše podněty a posunuje aplikaci dál. Věříme, že takto vznikne nástroj zohledňující většinu výzev běžného života,“ uvedli dříve zástupci centra.
Funkční prototyp projde praktickým testováním od letošního září. Uživatelé App Store by měli mít přístup k aplikaci koncem roku, verze pro Android dorazí později.