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Liberecký kouč Kudrna: Netřeba se schovávat, chceme titul, ale pojďme postupně

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Do své druhé extraligové sezony v roli hlavního kouče vstoupí trenér libereckých hokejistů Jiří Kudrna s velkým odhodláním. Padesátiletý bývalý útočník by v ní rád navázal na povedené vystoupení Bílých Tygrů v minulém ročníku a konkuroval největším favoritům v závěrečných bojích o titul. V rozhovoru s novináři však zároveň zdůraznil, že nechce předbíhat událostem.
Liberecký kouč Kudrna: Netřeba se schovávat, chceme titul, ale pojďme postupně

Liberecký kouč Kudrna: Netřeba se schovávat, chceme titul, ale pojďme postupně

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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