Liberecký kouč Kudrna: Netřeba se schovávat, chceme titul, ale pojďme postupně

„Určitě se nebudeme schovávat - chceme titul, chceme být v sezoně co nejlepší. Zároveň ale říkám jednu věc - proč se teď bavit o březnu a dubnu, když je srpen... Abychom se dostali k té závěrečné fázi, čeká nás všechny strašně moc práce, hrozně moc zápasů a nervů. Pojďme postupně - základem je, abychom měli zase po celou sezonu vyrovnanou výkonnost, jak tomu bylo v sezoně minulé," prohlásil Kudrna.
„Když už se budeme bavit o play off, semifinále by bylo skvělým počinem, to bych vnímal jako velký úspěch. Pak už ze semifinále útočíte na titul, potom dál už se děj vůle boží," dodal Kudrna.
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Dobré výkony a výsledky, díky nimž poskočili Liberečtí pod jeho vedením na třetí místo konečného účtování základní části minulé sezony oproti 11. příčce v ročníku 2024/25, vnímá jako závazek.
„Určitě to tak beru, protože laťku - přestože jsme vypadli v prodloužení sedmého zápasu čtvrtfinále a byli velice zklamaní - jsme si nasadili vysoko," přikývl Kudrna.
„Zároveň je ale třeba říct, že s jídlem roste chuť. Chceme být zase dobří a přáli bychom si samozřejmě více prorazit v play off. Laťka je nasazená vysoko, ale chceme jít ještě výše. A já věřím, že i to poslední zklamání nám pomůže, abychom byli v této sezoně zase úspěšnější," řekl Kudrna.
Třetí místo znamenalo vedle jiného i postup do Ligy mistrů. Náročného programu, v němž budou Bílí tygři kombinovat extraligu se zápasy na mezinárodní scéně, se však neobává.
„Řeknu to takhle - žádný strach mít nechci. Nikdo z nás ho mít nechce. Kdybychom ho měli mít, tak se budeme strachovat, že se může někdo zranit třeba už v přípravných zápasech. My možnost hrát Ligu mistrů vítáme a bereme to pozitivně. A já osobně se na zápasy a konfrontaci s předními evropskými kluby moc těším," uvedl Kudrna.
„Několik let jsme teď chyběli a chceme tu konfrontaci, abychom viděli, jak jsme na tom vůči evropským týmům. Chceme reprezentovat Liberec i celý český hokej. Strach, zda budeme unavení a zranění? Ano, je to dřina. Ale hokej je o práci, kterou my chceme podstupovat. Neočekáváme, že ta cesta bude lehká, ale jsme připraveni se po ní vydat," ujistil Kudrna.
Kádr, který bude mít k dispozici, doznal jen malých změn. Zásadním posílením je návrat útočníka s reprezentačními zkušenostmi Jakuba Rychlovského.
„Náš tým je silný, bruslivý, tvrdě pracující, máme hráče s výborným charakterem, skvělé hokejisty. A máme výborný pohyb. Kuba do toho typologicky zapadá úplně přesně - skvělý hokejista, silný hráč na puku s celoplošným pojetím a dobrou koncovkou. Očekáváme, že nám výrazně pomůže, mimo jiné s produktivitou, kterou jsme už tak neměli špatnou," věří Kudrna.
Pětadvacetiletý Rychlovský byl ve své dosud poslední sezoně v libereckém dresu (2023/24) nejlepším střelcem základní části extraligy a vešel se i do nejlepší desítky v produktivitě, když si během 51 startů připsal 46 bodů za 26 branek a 20 asistencí. Pak podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Detroitem, do NHL se však neprosadil a po dvou letech v AHL se rozhodl vrátit pod Ještěd.
„Jeho návrat mimo jiné ukazuje ty vazby, že i když hráči odsud odejdou, rádi se vracejí. A právě v tom je důležitá kultura, jakou jsme tu nastavili a na jejímž dalším budování všichni lidé v klubu dál pracují," uvedl Kudrna.