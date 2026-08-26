Van Aert vyměnil brýle za ručník, Pogačar se schoval v recepci. Hotel v Pyrenejích zachránil etapu Vuelty

V pondělí 24. srpna 2026, francouzské Pyreneje, stoupání k Font Romeu. Sto sedmdesát čtyři kilometrů dlouhá etapa z Gruissanu měla být první horskou zkouškou letošního ročníku. Místo toho se stala jedním z nejbizarnějších momentů v historii Grand Tours. Prudká bouřka s krupobitím zastavila peloton na místě, jezdci se rozprchli do nejbližší budovy a pořadatelé etapu kompletně anulovali. Bez vítěze, bez časů, bez pódia.
Čtvrt hodiny, která smazala celý závodní den
Bouře přišla ve dvou vlnách. První déšť peloton ještě zvládal. Druhá vlna přinesla kroupy, vítr a viditelnost blížící se nule. Silnice pod koly okamžitě zledovatěla. Podle svědků z místa to byl Tadej Pogačar, kdo jako lídr pelotonu signalizoval zastavení, a desítky jezdců zamířily k nejbližší budově, hotelu IGESA Village Club Les Sorbiers u Col de Mont-Louis, zhruba patnáct kilometrů před cílem.
Nebyl to organizovaný postup pořadatelů. Byla to improvizace. Kdo nestihl hotel, schovával se pod stromy, v autech diváků, v týmových vozech. Wout van Aert se podle vlastních slov pro belgickou Sporzu nejprve ukryl v dodávce a teprve pak se dostal dovnitř. Asi o čtvrt hodiny později padlo definitivní rozhodnutí: předseda sboru komisařů po konzultaci s pořadateli etapu anuloval. Žádný vítěz. Žádné body ze sprintu. Žádná vrchařská prémie.
Hotel, který nečekal sto padesát hostů najednou
Guillaume Villeneuve, manažer hotelu Les Sorbiers, to pro Cyclingnews popsal jednoduše: „Udělali jsme to srdcem.“ Personál otevřel dveře, rozdal ručníky, připravil horké nápoje a ovoce. Závodníci v dresu a cyklistických tretách postávali v hale a čekali na týmové autobusy.
Hotel nezachránil etapu, tu už nikdo zachránit nemohl. Zachránil jezdce před dalším pobytem v krupobití. A pak se stal internetovou celebritou. Na Googlu se začaly hromadit recenze: upřímná poděkování od fanoušků i parodické příspěvky. Jedna z nejsdílenějších tvrdila, že van Aert „vyměnil brýle za ručník“. Vtipné, ale nedoložené. Jde o virální nadsázku, ne o ověřenou scénu.
Co říkají pravidla a co říká historie
Úplná anulace rozjeté grandtourové etapy je mimořádně neobvyklá. Cyclingnews ve své analýze připomíná několik precedentů: 21. etapa Vuelty 2025 byla zrušena kvůli protestům, 19. etapa Tour de France 2019 neutralizována po krupobití a sesuvech v Alpách, tam se ale časy alespoň částečně započítaly. Tady ne. Třetí etapa roku 2026 prostě zmizela z výsledkové listiny.
Praktický dopad na celkové pořadí? Žádný. Podle oficiálních výsledků zůstaly platné rozdíly po druhé etapě: Pogačar vedl o devět sekund před van Aertem, třetí Matthew Brennan ztrácel deset sekund. Kdo ale přišel o nejvíc, byli sprinterští a bodovací specialisté; Ethan Hayter například přišel o průběžné body, které by mu jinak připadly z mezisprintu.
Český stín v pelotonu
V oficiální startovní listině Vuelty 2026 figuruje i Jan Hirt z týmu NSN Cycling. Český vrchař tedy bouři v Pyrenejích zažil na vlastní kůži. Jeho osobní svědectví se nám ale v dostupných zdrojích nepodařilo dohledat; víme jen, že v závodě byl.
Den poté: Andorra a návrat k normálu
Následující den se peloton přesunul do Andorry na čtvrtou etapu, jako by se nic nestalo. Výsledková listina Vuelty 2026 má u třetí etapy prázdnou kolonku. Horský hotel u Col de Mont-Louis má pět hvězd na Googlu a příběh, který jeho personál nečekal. Někdy Grand Tour neznamená závodit, někdy znamená najít střechu nad hlavou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta