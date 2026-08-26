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Okousané listy bobkovišně prozradí škůdce, kterého přes den nikdy neuvidíte. Nebezpečnější než brouk jsou ale jeho larvy v zemi

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Ráno vyjdete ke keři a listy bobkovišně vypadají, jako by je někdo vystříhal ozdobnými nůžkami. Viníka ale nikde nevidíte. Právě tak pracuje lalokonosec rýhovaný, tichý noční žrout, jehož larvy dokážou keř zabít zevnitř.
Okousané listy bobkovišně prozradí škůdce, kterého přes den nikdy neuvidíte. Nebezpečnější než brouk jsou ale jeho larvy v zemi

Okousané listy bobkovišně prozradí škůdce, kterého přes den nikdy neuvidíte. Nebezpečnější než brouk jsou ale jeho larvy v zemi

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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