Okousané listy bobkovišně prozradí škůdce, kterého přes den nikdy neuvidíte. Nebezpečnější než brouk jsou ale jeho larvy v zemi

Charakteristické obloukovité výkusy po okrajích listů patří k nejspolehlivějším stopám, které tento brouk zanechává. Dospělci vylézají na rostliny až po setmění, přes den se ukrývají v listovém opadu, mulči nebo horní vrstvě půdy u paty keře. Proto ho zahrádkáři obvykle nespatří, zaregistrují až jeho dílo. Jenže okousané listy představují jen povrchovou vrstvu problému. Skutečná hrozba se odehrává pod zemí, kde larvy systematicky likvidují kořenový systém.
Noční fantom: proč lalokonosce rýhovaného nikdy nezastihnete při činu
Dospělý brouk měří kolem jednoho centimetru, má tmavě hnědé až černé krovky s jemnými rýhami a (zásadní detail) postrádá křídla. Nelétá. Šíří se výhradně po svých šesti nohách, případně cestuje jako slepý pasažér v kontejnerech se sadbou. Právě proto se často objeví zdánlivě odnikud: přijede domů spolu s nově koupeným keřem ze zahradnictví.
Po západu slunce vyšplhá na listy a začne okusovat jejich okraje. Výsledkem jsou typické půlkruhovité až nepravidelné zářezy, které připomínají práci děrovačky. Ráno zmizí zpátky do úkrytu, pod mulč, do tlejícího listí, pod květináč nebo do spáry u báze kmínku. Tento rituál opakuje celé léto.
Zajímavá je reprodukční strategie druhu. Samičky se rozmnožují partenogeneticky, tedy bez oplodnění. Jediný exemplář stačí k založení celé populace. Každá samice dokáže naklást stovky vajíček přímo do substrátu kolem kořenů hostitelské rostliny. Podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ se kladení odehrává převážně od července a někteří brouci přežívají dokonce dva i více let.
Skrytá katastrofa pod povrchem: larvy požírají kořeny zevnitř
Okousané listy vypadají dramaticky, ale keř z nich většinou nevyhyne. Estetická újma ho oslabí jen mírně. Daleko závažnější scénář se odehrává v půdě, kam lidské oko nedohlédne.
Z vajíček se za dva až tři týdny vylíhnou krémově bílé, beznohé larvy stočené do písmene „C“ s hnědavou hlavovou kapsulí. Zpočátku ožírají jemné kořínky. Jak rostou, přecházejí na silnější kořeny a kořenový krček, kde odstraňují vnější pletiva až na dřevní část. Podzemní vývoj trvá přibližně osm až deset měsíců; larvy přezimují v půdě a kuklí se teprve následující jaro.
Důsledky pro bobkovišeň:
- Omezený příjem vody a živin, i když zaléváte dostatečně
- Postupné vadnutí a blednutí listů bez zjevné vnější příčiny
- Zpomalení růstu, řídnutí koruny
- Při masivním napadení úplné odumření keře, zejména u mladých rostlin a exemplářů v nádobách
Kontejnerová výsadba nese vyšší riziko. Kořenový prostor je omezený, larvy ho dokážou zdevastovat rychleji než v otevřené zahradní půdě, kde se kořeny rozprostírají do většího objemu.
Jak škůdce odhalit, když ho nevidíte: praktické metody potvrzení
Čekat, až brouka náhodou zahlédnete, znamená ztrácet čas. Existuje několik spolehlivějších postupů:
- Noční obchůzka s baterkou (nejpřímější cesta). Hodinu až dvě po setmění posvítíte na listy bobkovišně a hledáte tmavé brouky na okrajích čepelí.
- Sklepávání větví: pod keř rozprostřete bílou textilii nebo noviny a zatřesete větvemi. Spadlí brouci jsou na světlém podkladu okamžitě viditelní.
- Pás z vlnité lepenky: omotejte kolem báze kmínku. Brouk ho přijme jako denní úkryt. Ráno lepenku rozviňte a zkontrolujte.
- Kontrola kořenového balu: opatrně vyjměte rostlinu z nádoby nebo odkryjte půdu u paty keře. Bílé larvy ve tvaru „C“ potvrdí napadení jednoznačně.
Důležité je rozlišit poškození od chorob bobkovišně. Bakteriální a houbové infekce rovněž vytvářejí díry v listech, ale jiným mechanismem: skvrny uvnitř čepele zhnědnou, odumřelá tkáň vypadne a vznikne takzvaný „shot-hole“ efekt, často s hnědým korkovitým nebo žlutým lemem. Lalokonosec naproti tomu okusuje výhradně okraj listu směrem dovnitř. Tento rozdíl spolehlivě oddělí škůdce od nemoci.
Kdy a jak zasáhnout: hlístice, sběr a správné načasování
Proti dospělcům funguje ruční sběr při nočních kontrolách. Každý sebraný brouk znamená stovky vajíček, která už neskončí v půdě. Efektivní je i odstraňování mulče a listového opadu bezprostředně u báze keřů, čímž zbavíte škůdce oblíbených denních úkrytů.
Klíčovou zbraní proti larvám jsou entomopatogenní hlístice (nematody), které se aplikují zálivkou do půdy. RHS doporučuje optimální termín v srpnu až na začátku září, kdy je zemina dostatečně teplá a larvy ještě nedorostly do odolnějších stadií. Druhé aplikační okno připadá na pozdní jaro až začátek léta, kdy se v půdě objevují čerstvě vylíhnuté larvy. Zásadní podmínkou účinnosti je udržovat substrát vlhký (nikoli přemokřený) po dobu jednoho až dvou týdnů po aplikaci.
U rostlin v nádobách pomáhá radikálnější přístup: vyjmout keř, pečlivě očistit kořenový bal od larev a přesadit do čerstvého substrátu. Pokud část kořenů zůstala funkční a rostlina ještě nekolabuje celá, má šanci se zotavit. Při pokročilém poškození, kdy vadne většina koruny a kořeny jsou ohlodané na dřevo, bývají vyhlídky chmurné.
Rozšíření v Česku a načasování prvních příznaků
Lalokonosec rýhovaný rozhodně nepatří mezi exotické kuriozity. Databáze EPPO eviduje jeho status v České republice jako „přítomný, široce rozšířený“ na základě hlášení české NPPO z roku 2011. Bobkovišeň figuruje mezi jeho hostitelskými rostlinami; EPPO archivuje i fotografickou dokumentaci poškození přímo na druhu Prunus laurocerasus.
Ve středoevropských podmínkách se první signály typicky objevují od května do června, kdy se líhnou noví dospělci a začínají noční hostiny na listech. Čerstvé výkusy bývají nejnápadnější v průběhu léta. Larvální poškození kořenů se pak naplno projeví od pozdního léta přes podzim až do jara, tedy v období, kdy zahrádkář už dávno zapomněl na okousané listy a hledá příčinu chřadnutí jinde.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák