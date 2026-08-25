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Silnice jako závodní dráha: Řidiči jeli 113 km/h v obci a 153 km/h mimo ni

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Jízda na hranici hazardu zaměstnala jablonecké dopravní policisty. Během srpna zachytili dva extrémní případy pirátů silnic, kteří rychlostní limity ignorovali shodně o 63 km/h. Jeden z nich jel 113 km/h v zastavěné oblasti, druhý prosvištěl po silnici první třídy rychlostí 153 km/h. Hazardní jízda obou šoférů má teď dohru u správního orgánu.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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