Domove, pekelný domove. Trailer na největší nervák roku rozkládá rodinu a vyděsí všechny pejskaře

Rodina sleduje desetiletou Johannu (Cameron Dawson Gray), která pojme podezření, že se ji její rodiče (Ruth Wilson a Ben Chaplin) pod vlivem nadpřirozené entity pokoušejí zabít. Jak se její situace zhoršuje, začíná se dle oficiální synopse propadat do děsivé fantazie. A nejsou to jen znepokojivé noční jevy, které zvedaly z postele také mladou hrdinku obdobně zacíleného hororu Pavučina – strašlivé věci ji pronásledují i za bílého dne. V sendviči například objeví skleněný střep, z ptačí budky se na ni sápou černé ruce a rozrušený pes nevysvětlitelně zmizí, když probíhá za stromem v zahradě.
Právě naznačené scény se čtyřnohým mazlem jsou vrcholně zneklidňující a Finkelovu debutu už zajišťují tu nejlepší možnou reklamu na sociálních sítích a na YouTube, kde lidé v reakcích na trailer lapají po dechu. Family sice připomíná zmíněnou Pavučinu nebo jiný nadcházející horor Neskutečná máma s Jessicou Chastain, který 9. října vyděsí tuzemská kina, ale strach z toho, že vaši rodiče vám najednou chtějí ublížit, je viditelně vykreslený v originálních autorských tazích. První kritici, kteří novinku zhlédli před dvěma lety na festivalu SXSW, hovoří o suverénním řemeslu s citem pro atmosféru, která vás při sledování pročistí jako poctivý odvar z mateřského teroru Babadook.
S ceněným filmem Jennifer Kent ostatně Family pojí téma silného zármutku a úzkosti, jež Finkel na základě vlastních zkušeností projektuje do mladé hrdinky, která se složitě aklimatizuje v novém prostředí a na pomoc marně volá nápomocného ducha. Režisér přišel ve svých čtrnácti letech o otce, jenž zemřel na rakovinu, a dobře ví, jaké to je strachovat se o zdraví rodičů. Jenže Johanna má co do činění s nadpřirozenými mocnostmi, jejichž působením se matce mučivě protahuje obličej a pes se vzpřímeně vznáší v přítmí haly, jako kdyby ho nadnášela pekelná síla. Tenhle domov si ostatně v ničem nezadá s domácnostmi ze série V zajetí démonů, i když Finkel má vizuálně blíž k syrovějším a psychologičtějším moderním alegoriím typu Vrať mi ji.
Family sice tuzemskou premiéru nemá, ale fanoušci by si film nepochybně měli přidat do watchlistu, což koneckonců mohou učinit i v databázi Kinoboxu. Lákadlem se jeví také britští herci v čele s Ruth Wilson, oceněnou Zlatým glóbem za seriál Aféra a známou též z televizních kousků Luther a Jeho temné esence. Ben Chaplin je charakterní tvář z filmů jako Mnichov 1972 nebo Snowden a také jeho posedlost by měla být slušným žánrovým zážitkem.
Podívejte se na žebříček nejlepších hororů podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: Bloody Disgusting, Movieweb, Fifth Season