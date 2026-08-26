Protest v Hodkovicích nebude. Pochod proti nové vyhlášce technaři odvolali

Reklama
1 min
Protest v Hodkovicích nebude. Pochod proti nové vyhlášce technaři odvolaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když v květnu proběhla v Hodkovicích dvoudenní neohlášená technoparty, radnice v čele se starostkou Markétou Khauerovou (Starostové pro LK) přišla s vyhláškou, která pořádání akcí podobného typu v katastru obce výrazně upravuje. A technaři na to konto chtěli do Hodkovic přijet protestovat. Ohlášený pokojný pochod ulicemi Hodkovic se ale nakonec konat nebude.
50.6663058N, 15.0961853E
Zdroj: Luboš Vrabec
Reklama
Dostanou fanoušci Liberce na derby celou tribunu? Až po Rangers, zní z Jablonce
Ten nejdůležitější zápas podzimu pro fanoušky Jablonce a Liberce se rychle blíží. Už v neděli 6. září od 15...
V Nouzově, části Semil, hořel rodinný dům. Hasiči uchránili majetek za 11 milionů
Uchránit hodnoty přesahující 11 milionů korun se podařilo hasičům při rozsáhlém požáru střechy, půdy a...
„Život jsem si užila!“ Alžběta Čurdová z Liberce oslavila stovku, přál i primátor
Liberec má další stoletou obyvatelku. Pozoruhodné životní jubileum oslavila v sobotu Alžběta Čurdová, která...
První výhra ve druhé lize. O třech bodech Arsenalu rozhodl kuriózní gól zadkem
Českolipský Arsenal si ve druhé lize připsal první výhru. V pátém kole Chance národní ligy přitom hrál na...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
- „Život jsem si užila!“ Alžběta Čurdová z Liberce oslavila stovku, přál i primátor
- První výhra ve druhé lize. O třech bodech Arsenalu rozhodl kuriózní gól zadkem
- Policie dopadla muže podezřelého z pokusu o znásilnění ženy v Turnově
- Dramatická nehoda u Frýdlantu: Osobák skončil po střetu s kamionem v louce
Pěstujete zeleninu jen v záhonech? Přicházíte o polovinu plochy, kterou máte přímo před nosem
adbz.cz
dnes, 05:18
2 min
Jahody přestaly plodit, ale práce teprve začíná. Kdo teď vynechá tři kroky, příští rok sklidí polovinu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:14
2 min
V USA se nebývale rychle šíří spalničky, už jsou první úmrtí. Ministr Kennedy otočil, doporučil očkování
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:12
Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle brambor. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim začnou klíčit už po týdnu
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:10
3 min
Hrnkové jablečné koláče bez vajec je praktická volba ke kávě i na svačinu do školy
Cooky.cz
dnes, 05:10
4 min
Reklama
Jaká pokojovka se k vám hodí podle horoskopu? 12 nejlepších pro každé znamení
Asenior.cz
dnes, 05:09
5 min
Stylistka varuje české seniorky: tyhle kalhoty hned odložte. Vizuálně přidávají 5 kg v bocích
ExtraInspirace
dnes, 05:07
2 min
Ani máslo, ani margarín. Češi letos přešli na 1 tuk, který se nepřepaluje a hodí se na pečení i smažení
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:06
4 min
Falešné pokuty v Prostějově. Radnice varuje před lístky s nesmyslným datem
Hanácká Drbna
dnes, 05:02
1 min
POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek letních zahrádek? Odpovídají zastupitelé
Jihlavská Drbna
dnes, 05:01
2 min
Reklama
Zaniklou obec na Sokolovsku nahradilo největší bateriové úložiště v republice
Karlovarská Drbna
dnes, 05:01
1 min
V Anglii odhalili první pomník Alžběty II. Sochař ji záměrně zobrazil s velmi roztomilým detailem
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
3 min
Kadykovskij lom na Krymu má dno 14 metrů pod mořem. Rezavé stěny uprostřed zelených kopců připomínají jinou planetu
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
3 min
Po dovolené se z dřezu line zápach, který nejde vyvětrat. Řešení stojí pár korun a zabere minutu před odjezdem
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Vědec uklouzl v bahně a objevil nový druh ryby. Vypadá bizarně, v jeskyni žila nepovšimnuta desítky let
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
3 min
Reklama
Od ledna 2027 se budou zvyšovat důchody. Vláda se konečně vyjádřila
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
Ramínko na šaty patří do kuchyně, ne do skříně. Pět způsobů, jak vám ušetří místo a nahradí věci za stovky korun
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
2 min
Koření za pár korun z každé kuchyně drží slimáky od záhonů. Kdo ho nasype správně, nemusí obnovovat ani po dešti
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
3 min
Slavné anglické vědkyně, jejichž objevy změnily svět
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
2 min
Jihlava investuje 40 milionů do modernizace čistírny
VodaDnes.cz
dnes, 05:00
1 min
Reklama
„Moje tělo je mocné, ne rozbité.“ Leichtová promluvila o porodu bez příkras
Žena.cz
dnes, 04:59
Kdo má doma tuhle smaltovanou mísu s modrým lemem, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni platí i 6 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:59
3 min
Policejní past sklapla. Kurýr si přijel vyzvednout 800 tisíc, skončil v poutech
Budějcká Drbna
dnes, 04:58
1 min
Protest v Hodkovicích nebude. Pochod proti nové vyhlášce technaři odvolali
Liberecká Drbna
dnes, 04:54
1 min
Sestřenice nevěřila, že tenhle koláč peču bez jediného vejce. Na svatební oslavě po něm sáhl každý a plech byl prázdný jako první
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:53
4 min
Reklama
Tyhle chyby s brigádou připravují seniory o peníze. Dělají je pořád dokola a přijdou klidně i o 20 000 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:53
4 min
Hrozná zpráva pro české důchodce. Porostou nejméně za posledních 10 let a lidem zbydou jen oči pro pláč
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:53
3 min
Agent Dolly Partonové řekl, nač zemřela. Obdiv zesnulé vyjádřili Trump i největší hvězdy
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:51
Kolik si vydělá pokladní v pražském supermarketu i s příplatky za víkendy? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech
Zodpovime.cz
dnes, 04:49
3 min
Z nuly na 800 km/h za 5,3 sekundy: Čínský „vlak“ vystřelený katapultem je budoucnost. A žádné kolo se země nedotkne
Mobify.cz
dnes, 04:46
4 min
Reklama
Češi přestávají kupovat sirupy. Nahrazují je touto 1 chytrou vychytávkou, která osvěží líp, je levnější a bez cukru
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:36
4 min
Chlupatý Houdini překvapil strážníky, jeho schovku rozhodně nečekali
Plzeňská Drbna
dnes, 04:35
1 min
Vémola postupně rozprodává luxusní vozy. Mercedes za 4,5 milionu zůstává bez kupce, nyní nabízí i BMW za dva miliony
SportyŽivě
dnes, 04:35
3 min
Babiččin trik na domácí povidla funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už se vám nikdy nepřipálí
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:34
4 min
Středočechy si berou jako rukojmí. Kraj chce jednosměrku v Praze 6 zrušit soudně
Pražská Drbna
dnes, 04:33
2 min
Reklama
Jan Urban: Ficův falešný terorista celý život bojuje proti ruské agresi
HlídacíPes.org
dnes, 04:30
4 min
Zapomeňte na fritézy a papiňáky. Do módy se vrací český vynález, který v 50. letech dobyl celý svět
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
3 min
Babiččin trik na sterilované papriky funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do sklenice a už vám nikdy nezměknou
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:29
3 min
Šéf CIA byl na krátké návštěvě v Moskvě. O čem mohli Američané s Rusy jednat?
HN.cz
dnes, 04:27
Hyský doplatil na vlky v týmu. Kováč má výhodu, klíčový problém s ním ale zůstává
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:20
Reklama
Reklama
„Rusofobní bezmozci“ u Putina práskli dveřmi. Ten malou zemi drsně varoval
Ze sto padesáti kilogramů zhubla výlučně v pase. Anatomická anomálie této latinské krásky bourá sítě
Striptérka z Discopříběhu ukázala svatební fotku. Po 35 letech vedle stejného muže sklízí obdiv
Taťána Kuchařová po soudní znovu zaujala: V Chorvatsku zazářila v červených plavkách
„Měsíc se svíjel jako zraněný had.“ Pět svědků roku 1178 popsalo jev, který astronomové řeší dodnes
Reklama
Reklama