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Protest v Hodkovicích nebude. Pochod proti nové vyhlášce technaři odvolali

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Dennívýzva
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Když v květnu proběhla v Hodkovicích dvoudenní neohlášená technoparty, radnice v čele se starostkou Markétou Khauerovou (Starostové pro LK) přišla s vyhláškou, která pořádání akcí podobného typu v katastru obce výrazně upravuje. A technaři na to konto chtěli do Hodkovic přijet protestovat. Ohlášený pokojný pochod ulicemi Hodkovic se ale nakonec konat nebude.
50.6663058N, 15.0961853E

50.6663058N, 15.0961853E

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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