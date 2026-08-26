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Odveta Jablonce s Rangers bude vyprodaná. Policie má zápas za velmi rizikový

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Ve čtvrtek večer se v Jablonci rozehraje odveta play off o Konferenční ligu mezi FK Jablonec a Rangers. Stadion bude vyprodaný a dorazí i skotští fanoušci. Na utkání se tak připravuje i policie, která si zápas vyhodnotila jako velmi rizikový.
Odveta Jablonce s Rangers bude vyprodaná. Policie má zápas za velmi rizikový

Odveta Jablonce s Rangers bude vyprodaná. Policie má zápas za velmi rizikový

Zdroj: FK Jablonec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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