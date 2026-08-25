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„Život jsem si užila!“ Alžběta Čurdová z Liberce oslavila stovku, přál i primátor

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Liberec má další stoletou obyvatelku. Pozoruhodné životní jubileum oslavila v sobotu Alžběta Čurdová, která i v úctyhodném věku překypuje elánem, dobrou náladou a chutí do života. K významné události jí přišel popřát i primátor Liberce společně s předsedkyní městské Komise pro občanské záležitosti.
„Život jsem si užila!“ Alžběta Čurdová z Liberce oslavila stovku, přál i primátor

„Život jsem si užila!“ Alžběta Čurdová z Liberce oslavila stovku, přál i primátor

Zdroj: Město Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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