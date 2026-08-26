Za obnovu parku u Severočeského muzea v Liberci zaplatí kraj o 11,4 milionu vícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za obnovu parku u Severočeského muzea v Liberci zaplatí kraj o 11,4 milionu víc
Technická závada byla zřejmě příčinou vzniku požáru osobního automobilu, ke kterému v noci na dnešek...
Ve čtvrtek večer se v Jablonci rozehraje odveta play off o Konferenční ligu mezi FK Jablonec a Rangers....
Do své druhé extraligové sezony v roli hlavního kouče vstoupí trenér libereckých hokejistů Jiří Kudrna s...
Když v květnu proběhla v Hodkovicích dvoudenní neohlášená technoparty, radnice v čele se starostkou...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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