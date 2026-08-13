U Studence na Třebíčsku likvidovali hasiči požár lesa. Rychle se šířil kvůli suchu

U Studence na Třebíčsku likvidovali hasiči požár lesa. Rychle se šířil kvůli suchuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Studence na Třebíčsku likvidují hasiči požár lesa, rychle se šířil kvůli suchu
Šedesát komfortních parkovacích míst zdarma nabízí zrekonstruované parkoviště P+R pod dálničním přivaděčem....
Nebezpečná honička v ulicích Jihlavy skončila díky opravám silnice v Žižkově ulici. Policisté nyní mají...
Začínající víkend nabídne na Jihlavsku několik festivalů. Sedmnáctidenní Prázdniny v Telči jdou do finále,...
Celorepublikový ohlas má včerejší přípravný zápas, který v Horácké aréně odehrála domácí Dukla Jihlava...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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