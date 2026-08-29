Letní univerzita v Dukovanech přivítala 35 studentů, mezi nimi i pět dívekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Letní univerzita v Dukovanech přivítala 35 studentů, mezi nimi i pět dívek
Své možnosti v oblasti moderní diagnostiky rozšiřuje Nemocnice Jihlava, která pořídila novou 3T magnetickou...
S prosbou o pomoc při pátrání se na veřejnost obrátili krajští policisté, kteří pátrali po seniorovi z...
Ve čtvrtek tři hodiny po půlnoci řešili policisté nehodu motorkáře, ke které došlo na rovném úseku ve...
Na poslední prázdninový víkend je v krajském městě připravena řada zajímavých akcí. Sobota bude patřit...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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