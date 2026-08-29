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Letní univerzita v Dukovanech přivítala 35 studentů, mezi nimi i pět dívek

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Jaderná elektrárna Dukovany tento týden přivítala 35 studentů technických vysokých škol z celé republiky. Začal 18. ročník Letní univerzity Skupiny ČEZ. Studenti během dvou týdnů nahlédnou přímo do provozu elektrárny a setkají se s odborníky z energetiky.
Letní univerzita v Dukovanech přivítala 35 studentů, mezi nimi i pět dívek

Letní univerzita v Dukovanech přivítala 35 studentů, mezi nimi i pět dívek

Zdroj: Jaderná elektrárna Dukovany (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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