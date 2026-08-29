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FOTO: Policisté při dohledu na technoparty zažili řadu nevšedních příběhů

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Technoparty Kikimora Kalbah III v Meziříčku byla původně plánovaná na víkend, nakonec trvala šest dnů. Policisté dohlíželi na lokalitu Brázdova Mlýna i široké okolí. Většinu případů řešili s cizinci, kterých přijely stovky.
FOTO: Policisté při dohledu na technoparty zažili řadu nevšedních příběhů

FOTO: Policisté při dohledu na technoparty zažili řadu nevšedních příběhů

Zdroj: Policisté při dohledu na technoparty zažili řadu nevšedních příběhů
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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