FOTO: Policisté při dohledu na technoparty zažili řadu nevšedních příběhůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Policisté při dohledu na technoparty zažili řadu nevšedních příběhů
S prosbou o pomoc při pátrání se na veřejnost obrátili krajští policisté, kteří pátrali po seniorovi z...
Ve čtvrtek tři hodiny po půlnoci řešili policisté nehodu motorkáře, ke které došlo na rovném úseku ve...
Na poslední prázdninový víkend je v krajském městě připravena řada zajímavých akcí. Sobota bude patřit...
Jihlavský dopravní podnik dnes představil nové autobusy na zemní plyn, které budou jezdit ulicemi města....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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