Trenér Plzně Kováč promluvil o problémové posile. S Vavrem si vše vyříkali na férovku

Denis Vavro odehrál v sobotu 5. září v dresu Viktorie Plzeň svůj soutěžní debut. Nastoupil v základní sestavě proti Artisu Brno, na hřišti vydržel šedesát minut a obrana pod ním udržela čisté konto, první plzeňské po sedmi ligových kolech. Čísla z klubové tiskovky mluví jasně: osm z devíti vyhraných soubojů, tři ze tří ve vzduchu. Přesto se pozápasové otázky netočily kolem statistik, ale kolem toho, co Vavro přinesl do kabiny kromě fotbalových schopností.
Co přesně Kováč řekl
V pozápasovém rozhovoru pro Sport.cz Kováč odpovídal na přímý dotaz, zda je připravený s Vavrem pracovat i po lidské stránce. Nešlo tedy o jeho vlastní iniciativu, reagoval na novinářský podnět. A odpověděl ve dvou rovinách.
Sportovní: „Pořád tam není kapacita, jakou bychom si přáli,“ řekl o stranových posunech a schopnosti vytlačovat hřiště. Vavro podle něj ještě není fyzicky tam, kde ho Plzeň potřebuje pro nároky tříčlenné obrany. Zároveň ale ocenil „obrovskou zkušenost a dobrou organizaci hry“ a přiznal, že právě Vavrova práce pomohla k nule vzadu.
Lidská: „Řekli jsme si, co po sobě chceme. Víme, proč je tady… nevidím důvod, proč bychom spolu neměli vycházet.“ Konkrétní body dohody nezveřejnil. Z kontextu je ale zřejmé, že šlo o nastavení vzájemných očekávání, sportovních i osobních, ještě před premiérou.
Odkud se vzala nálepka „problémový“
Na konci roku 2025 se Vavro zúčastnil halového turnaje na Slovensku. Podle záběrů a následného šetření udeřil sedmnáctiletého diváka. Wolfsburg, jeho tehdejší klub, incident veřejně označil za „velkou chybu“. Vavro se omluvil. Slovenský fotbalový svaz zahájil disciplinární řízení a v úřední zprávě č. 27 ze 16. 1. 2026 mu uložil veřejně prospěšnou činnost pro mládežnický fotbal.
Jedna facka, jedna omluva, jeden svazový postih. To je dohledatelný základ pověsti, kterou si Vavro přinesl do Plzně. Kováč na ni v rozhovoru reagoval střízlivě: „Každý máme nějakou povest.“ Neobhajoval, nerelativizoval. Jen dal najevo, že klub ví, koho bere, a bere ho vědomě.
Plzeň nehraje vabank, hraje šachy
Vavrův příchod není izolovaný krok. Je součástí přestavby stoperské hierarchie, kterou Kováč sám popsal slovy „namalovali jsme si mapu, jak stopery využívat“. Den před Vavrovým debutem odešel Dávid Krčík do Pardubic. Kováč to označil za „naše rozhodnutí“. Krčík nebyl na soupisce pro Evropskou ligu. Vavro na ní je.
Vedle něj Plzeň přivedla ze Žiliny devatenáctiletého Tobiáše Pališčáka, investici do budoucnosti, která je rovněž zapsaná na evropské soupisce UEFA. Pro kontext: první zápas ligové fáze Evropské ligy čeká Viktorii 17. září doma proti belgickému Union SG. Vavro tak není nouzovka do ligy, ale součást řešení pro dvě soutěže najednou.
Podle nás jde o vědomě řízené sportovní riziko. Plzeň nesází na to, že Vavro změní povahu. Sází na to, že jeho zkušenost z Lazia, Kodaně a slovenské reprezentace okamžitě zvedne organizaci obrany, a první zápas tomu dává za pravdu.
Touré, uzávěrka a poslední dny okna
Otevřená zůstává ještě jedna linka. Mohamed Touré, útočník figurující na evropské soupisce, je podle dostupných informací v hledáčku právě Artisu Brno. Kováč po zápase přiznal, že „je to na debatu“, a dodal, že by osobně chtěl, aby všichni zůstali. Přestupové okno pro registraci zahraničního profesionálního hráče se podle předpisů FAČR uzavírá 8. září, tedy dva dny po zápase v Brně.
Pokud by Touré odešel, Plzeň by přišla o jednoho z evropsky způsobilých útočníků těsně před startem kontinentální soutěže. Kapitán Patrik Hrošovský, který se s Vavrem zná z reprezentace a podle Vavrových slov s ním celý den před zápasem probíral potřebu čistého konta, může být mostem pro začlenění nových tváří. Ale nahradit útočníka v soupisce UEFA za dva dny je jiná disciplína než začlenit stopera do kabiny.
Plzeň má v obraně přetlak a v útoku otazník. Kováčova „mapa stoperů“ vypadá promyšleně, zbývá zjistit, jestli stejně promyšlená bude i mapa útočníků po pondělní uzávěrce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl