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Trenér Plzně Kováč promluvil o problémové posile. S Vavrem si vše vyříkali na férovku

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Plzeňský trenér Radoslav Kováč po výhře 3:0 v Brně otevřeně vysvětlil, proč věří stoperovi s kontroverzní minulostí, a co si s ním musel vyříkat ještě před prvním zápasem.
Trenér Plzně Kováč promluvil o problémové posile. S Vavrem si vše vyříkali na férovku

Trenér Plzně Kováč promluvil o problémové posile. S Vavrem si vše vyříkali na férovku

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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