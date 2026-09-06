Jablkovec je sváteční jablečný koláč s křehkým lineckým těstem a sněhovou čepičkou

Když se u nás doma řekne
jablkovec, okamžitě se mi vybaví dětství, teplo kuchyně a neskutečně milá vzpomínka na moji maminku. Ta mi tento úžasný pekla vždycky k narozeninám a s láskou ho skládala do klasické koláč kulaté dortové formy. Já jsem sice pohodlnější a vypečenou dobrotu s klidem připravím klidně i do skleněného víka od mísy z jenského skla, ale ta neuvěřitelná chuť zůstává pořád stejně dokonalá. Spojení křehkého lineckého základu, výrazné pikantní , Šťavnatého zavařeniny a nadýchané pečené sněhové peřinky zkrátka nemá chybu. jablečného kompotu
Příprava je vlastně neuvěřitelně pohodová a zvládne jo úplně každý
bez jakéhokoliv stresu. Základem úspěchu je dobře propracované křehké těsto a perfektně okapaný kompot, aby spodní korpus zbytečně nezvlhnul a zůstal po upečení krásně křupavý.
Můj tip zní: Než na uvařený jablečný kompot nanesete vyšlehaný sníh, posypte jablíčka lehounce lžičkou mleté skořice a nechte je opravdu důkladně okapat na sítku, díky čemuž bude spodní linecká vrstva dokonale propečená a křehoučká. Recept na jablkovec z lineckého těsta se sněhovou peřinkou
Celková délka přípravy zahrnuje přípravu a odležení křehkého těsta, uvaření jablečného kompotu, upečení korpusu, ušlehání bílkového sněhu a krátké zapapečení v troubě vyhřáté na 180 stupňů a následně na 160 stupňů. Upečený koláč nakrájíte přibližně na
12 porcí. Celkový čas přípravy a pečení pokrmu: 80 minut Ingredience potřebné k přípravě Linecké těsto 250 g hladké mouky 150 g změklého másla 80 g moučkového cukru 2 žloutky 1 špetka soli 1 lžička nastrouhané citrónové kůry Jablečná náplň 800 g čerstvých jablek (oloupaných a nakrájených na kousky) 150 g rybízové zavařeniny (nebo jiné pikantní zavařeniny) 1 balení vanilkového cukru 1 lžička mleté skořice 100 ml vody (na podlití kompotu) Sněhová čepička 4 bílky 180 g moučkového cukru 1 špetka soli Postup při přípravě lineckého jablkovce
1. Na pracovní plochu nebo do mísy prosejte
hladkou mouku a moučkový cukr, přidejte špetku soli, nastrouhanou citrónovou kůru, změklé máslo a 2 žloutky.
2. Rukama vytvořte hladké a poddajné těsto, zabalte ho do potravinářské fólie a dejte na
30 minut odpočinout do lednice.
3. Oloupaná a na kousky nakrájená
čerstvá jablka vložte do hrnce, podlijte vodou, přidejte vanilkový cukr a krátce poduste na mírném ohni přibližně 10 minut, dokud nevznikne poloměkký jablečný kompot.
4. Uvařený jablečný kompot přesypte do jemného sítka a nechte z něj
5 minut důkladně okapat veškerou přebytečnou tekutinu.
5. Troubu rozpalte na 180 stupňů a pečicí formu nebo skleněné víko od jenské mísy vymažte kouskem másla a vysypte troškou mouky.
6. Odpočaté linecké těsto rozválejte na pomoučeném vále na plát, přeneste ho do připravené formy, prsty vyrovnejte okraje a na dně ho na několika místech propíchněte vidličkou.
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7. Vložte do vyhřáté trouby a pečte na 180 stupňů přibližně
20 minut do lehce zlatavé barvy.
8. Upečený horký korpus vytáhněte z trouby, rovnoměrně ho potřením pokryjte
rybízovou zavařeninou a navrch rozprostřete okapaný jablečný kompot posypaný mletou skořicí.
9. V čisté míse ušlehejte ze
4 bílků a špetky soli pevný sníh, postupně do něj za stálého šlehání přisypávejte moučkový cukr a šlehejte, dokud nevznikne hustý, lesklý a tuhý sníh.
10. Připravený sladký sníh navršte pomocí stěrky na jablečnou vrstvu a lžící na povrchu vytvořte ozdobné vlnky.
11. Formu vraťte do trouby, teplotu snižte na 160 stupňů a pečte přibližně
5 minut, dokud špičky sněhové čepičky nezískají zlatavý nádech.
12. Hotový jablkovec vytáhněte z trouby, nechte ho před krájením zcela vychladnout na mřížce a podávejte.
Foto: Cooky.cz, náramně vypadá a suprově chutná Tipy redakce: Okapání jablečného kompotu nepřeskakujte, protože přebytečná šťáva by způsobit zamáčení upečeného lineckého korpusu a koláč by ztratil svou křupavost. Šlehání sněhu s cukrem provádějte opravdu důkladně a postupně, aby byla sněhová vrstva po krátkém zapapečení na povrchu lehouce křupavá, ale uvnitř zůstala vláčná. Pikantní rybízová zavařenina vytvoří v koláči dokonalý chuti kontrast k sladkému sněhu a sladkým podušeným jablíčkům. Pečicí formu nebo pekáček nemusíte mít výhradně kulatou, výborně poslouží i skleněné víko z jenského skla nebo menší hranatý plech. Krájení hotového jablkovce provádějte vždy až po úplném vychladnutí a s použitím ostrého nože namočeného v horké vodě, aby se sněhová vrstva nelepila.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková