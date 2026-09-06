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Nemá smysl úmyslně riskovat: Nemám přece nůž na krku

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Dennívýzva
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Max Verstappen zažil trápení a technické problémy s monopostem také ve včerejší kvalifikaci. Stěžoval si, že se v zadní části něco rozbilo, a vyzval Red Bull, aby problém do startu závodu vyřešil.
Nemá smysl úmyslně riskovat: Nemám přece nůž na krku

Nemá smysl úmyslně riskovat: Nemám přece nůž na krku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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