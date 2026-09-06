Nemá smysl úmyslně riskovat: Nemám přece nůž na krkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nemá smysl úmyslně riskovat: Nemám přece nůž na krku
Alpine dokonale všechny šokoval a jako jediný tým v této sezoně narušil hegemonii nejlepší čtyřky. Ambice...
Ferrari v domácí kvalifikaci doslova uteklo hrobníkovi z lopaty a vyhnulo se gigantické blamáži. Lewis...
Pro Ferrari mohla domácí kvalifikace skončit naprostou katastrofou. Nechybělo mnoho a oba monoposty mohly...
Red Bullu v dnešní kvalifikaci chyběla rychlost, se kterou by mohl konkurovat monopostům s pohonnou...
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