Fernández měl začít na lavičce. Pár minut před výkopem dostal šanci ukázat, proč v něm City vidí život po Rodrim

Enzo Fernández ještě během rozcvičky počítal s tím, že první zápas za Manchester City začne mezi náhradníky. Nico O'Reilly si ale stěžoval na záda a pár minut před výkopem přišla změna. Posila z Chelsea za 125 milionů liber dostala dres, místo v základní sestavě a bez velké přípravy také první možnost ukázat, proč City investovalo tak obrovské peníze právě do středu zálohy.
O 26 minut později přišla akce, která rozhodla zápas. Fernández našel přesnou průnikovou přihrávkou Antoina Semenya, jeho centr zakončil Erling Haaland a City nakonec porazilo nováčka z Coventry 1:0.
Jeden zápas samozřejmě neodpovídá na otázku, jak bude Manchester City fungovat bez Rodriho. Poprvé ale ukázal něco konkrétnějšího než přestupové prezentace. Fernández vedle Elliota Andersona vytvořil střed zálohy, který nepotřebuje kopírovat starý model jeden ku jedné.
A možná právě v tom spočívá nejzajímavější část celé přestavby.
City nekoupilo nového Rodriho v argentinském těle
Nejjednodušší způsob, jak se dívat na Fernándezův příchod, by byl hledat odpověď na otázku, zda dokáže nahradit Rodriho. Jenže už první zápas ukázal, proč je takové srovnání trochu zavádějící.
Rodri dlouhé roky fungoval jako centrální bod téměř všeho. Nabízel se stoperům, určoval tempo, chránil prostor při ztrátě míče a zároveň dokázal posouvat hru přes soupeřovy linie. Jeho role spojovala několik funkcí v jednom hráči.
Fernández je jiný typ záložníka. Proti Coventry často hledal přihrávku dopředu dřív, než se soupeřův blok stihl znovu srovnat. Nebyl pouze bezpečným distribučním bodem. Snažil se prolamovat řady, měnit úhel útoku a dostávat kreativní hráče k míči ve výhodnější pozici.
Právě z takové přihrávky vznikl jediný gól.
Vedle něj Anderson častěji kontroloval rytmus a nabízel se jako stabilnější spojka. City tak místo jednoho univerzálního středopolaře rozdělilo část práce mezi dva.
To nemusí být horší řešení. Jen úplně jiné.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Číslo 803 vypadá dominantně. Samo o sobě ale nic nevyhrálo
City dokončilo 803 přihrávek, nejvíc od vítězství 2:0 nad Sheffieldem United v roce 2023. To číslo dobře ukazuje, jak výrazně domácí tým kontroloval míč.
Bylo by ale příliš jednoduché použít ho jako důkaz absolutní dominance.
Coventry několikrát ukázalo, že mezi kontrolou míče a kontrolou zápasu existuje rozdíl. Už v úvodu vytvořily chyby City dvě nebezpečné situace, později musel Gianluigi Donnarumma výrazně zasahovat proti Loumu Tchaounovi a v závěru také proti Ellisu Simmsovi.
City na druhé straně mělo vlastní šance přidat druhý gól. Rayan Cherki trefil tyč, Haaland mohl skórovat znovu a jeden další zásah mu nebyl uznán kvůli Fernándezovu ofsajdu.
Výsledek 1:0 proto není důkazem sterilního držení míče. Stejně tak 803 přihrávek není důkazem, že nový systém už funguje dokonale.
Ukazuje spíš, jak velkou kontrolu může City získat ve středu hřiště, aniž by tím automaticky odstranilo všechny problémy před vlastní i soupeřovou brankou.
Fernández byl nejzajímavější ve chvíli, kdy přestal hrát bezpečně
U hráče za 125 milionů liber se snadno začne počítat každý dotek, jako by měl okamžitě odpovídat cenovce. Fernándezův debut ale fungoval právě proto, že se nesnažil být neustále protagonistou.
Mnoho přihrávek bylo jednoduchých. Potom ale přišel moment, kdy se mezi řadami otevřel prostor a Argentinec jej okamžitě využil. Semenyo dostal míč do pohybu, nikoli zády k brance nebo do situace, v níž musí celý útok znovu začínat.
Později podobně rozjel akci přes střed pro Cherkiho, jehož střela skončila na konstrukci branky. Opakovaně tak ukazoval vlastnost, kterou City po přestavbě potřebuje: nejen držet míč, ale poznat okamžik, kdy jej má smysl poslat dopředu.
To je zároveň rozdíl proti období, kdy se některé zápasy City měnily v dlouhou cirkulaci kolem zataženého bloku.
Proti Coventry nebyl problém úplně vyřešen. Ale Fernández ukázal nástroj, který s jeho řešením může pomoci.
Neplánovaný debut možná pomohl ukázat hráče bez velkého divadla kolem
Enzo Maresca po zápase přiznal, že Fernández se o svém startu dozvěděl jen několik minut před výkopem. Paradoxně mu to mohlo situaci trochu usnadnit.
Neměl celé dopoledne na přemýšlení o první domácí sestavě, rekordní ceně nebo očekávání publika. Prostě nastoupil.
A City při jeho debutu nepotřebovalo, aby vstřelil dva góly nebo vytvořil deset šancí. Potřebovalo, aby se rychle začlenil do struktury, kterou spoluhráči používají, a současně přidal něco, kvůli čemu přišel.
To se mu povedlo.
Fernández působil vedle Andersona přirozeněji, než by odpovídalo několika společným tréninkům. Dokázal kombinovat s Cherkim v malém prostoru a neměl problém přebírat míč pod tlakem.
To je příslib. Ne verdikt.
Post-Rodri City se možná nebude snažit být starým City bez Rodriho
Právě to může být největší změna, kterou letní přestavba přinese. Manchester City neutratil stovky milionů za to, aby každý nový hráč přesně zastoupil jednoho odcházejícího.
Rodriho nenahradí jeden Fernández. Bernardo Silva nebude existovat v těle jiného záložníka a celý starý systém se nedá zachovat jen tím, že se do něj doplní mladší jména.
Maresca musí postavit tým kolem vlastností lidí, které má k dispozici.
V sobotu jsme dostali první malou ukázku. Anderson kontroloval tempo, Fernández hledal vertikální řešení a před nimi se pohybovali Cherki, Semenyo a Haaland. City mělo míč téměř neustále, ale zároveň se snažilo dostávat ho přes blok rychleji než v některých minulých sezonách.
Proti nováčkovi to stačilo jen na jeden gól a Donnarumma musel vítězství několikrát zachránit. Právě proto by bylo směšné po 90 minutách vyhlašovat přestavbu za dokončenou.
Fernández ale během svého neplánovaného debutu ukázal něco, co má pro City větší hodnotu než 803 přihrávek.
Ukázal, že život po Rodrim nemusí začít hledáním jeho kopie.
Může začít tím, že jeho práci rozdělíte mezi několik úplně jiných hráčů.
DALŠÍ NOVINKY Z FOTBALU
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Fernandez impresses on debut as Haaland keeps Man City perfect [1], Manchester City – Ndiaye and Fernández make debuts as City continue winning start [2].