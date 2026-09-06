Meteorologové obrátili o 180 stupňů. Česko v úterý čeká teplotní šok

Vpád horkého vzduchu
ale nebude u nás tím nejhorším, co se bude v tyto dny dít.
Část Evropy bude znovu trpět extrémními teplotami
až kolem 44 °C. Pocítí je zejména obyvatelé Itálie, Španělska a Francie. Ostatně ve Španělsku tropické teploty ani v posledních dnech neustávají. Po vlně veder, která nás čeká v následujících dnech, si ale i Španělé na chvíli oddychnou. Ve středu a ve čtvrtek by se teploty i u nich měly pohybovat „pouze“ mezi 25 až 27 °C. Jak ale bude u nás?
Současná evropská teplá fronta
. Vrcholit bude zasáhne i Českou republiku naštěstí jen několik hodin. V druhé polovině týdne se počasí výrazně zlomí a bude více připomínat podzim.
V úterý nás zasáhne vlna letních teplot
V úterý u nás bude vrcholit příliv teplého dusného vzduchu před studenou frontou, kterou čekáme o den později. Počasí se tedy pěkně vyřádí.
Předpověď Českého hydrometeorologického ústavu čeká
jasnou až polojasnou oblohu, poté při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Vítr bude vát pouze slabý, takže pocit horka bude vyšší. Teploty by měly být mezi 27 až 32 °C, pouze na severu a západě Čech bude chladněji, kolem 24 až 27 °C. déšť | Zdroj: Laiotz / Shuttestock Ve středu nás čeká deštivý den
V průběhu středy sluníčko vystřídá postupně zatažená obloha na celém území. V Čechách během dne, na Moravě až v k večeru bude oblačnost doprovázet i občasný déšť nebo přeháňky. Místy se mohou vyskytnout i
bouřky. Od severozápadu začnou srážky k večeru zeslabovat. Teploty rozdělí republiku na několik částí. V průběhu dne se počasí i teploty razantně změní. Předpověď hovoří o 15 °C pro západ Čech a 32 °C pro Moravu. V oblastech mezi těmito extrémy bude tepleji tam, kde ještě nebude pršet, a chladněji na místech, kde sprchne. Ve čtvrtek začnou teploty výrazně klesat
O více než deset stupňů začnou klesat teploty ve čtvrtek. Doznívat ještě budou
občasné přeháňky, ale obloha už bude polojasná až oblačná. Teploty klesnou k 18 °C a v noci seskočí ještě o dalších pět stupňů. Od středy až do konce týdne budou velmi chladné noci. Maximální noční teploty se budou pohybovat okolo 8 °C. Ráno už tedy nezapomeňte na bundu nebo svetr.
Víkend ve stylu babího léta nebo aprílu
Na poslední volné dny týdne se ale můžete směle těšit. Víkend by měl být ve znamení polojasné až oblačné oblohy s občasnými přeháňkami. Teploty zůstanou mírné, od
18 do 23 °C.
Zdroje článku:
chmi.cz, in-pocasi.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková