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Meteorologové obrátili o 180 stupňů. Česko v úterý čeká teplotní šok

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Jestli už uklízíte klimatizace a větráky, ještě chvíli počkejte. Na obzoru je ještě jeden úder léta a teplot, které budou ryze letní. Někde teploty vyšphají až k nečekaným číslům nad třicítkou.
Meteorologové obrátili o 180 stupňů. Česko v úterý čeká teplotní šok

Meteorologové obrátili o 180 stupňů. Česko v úterý čeká teplotní šok

Zdroj: New Africa / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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