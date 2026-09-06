Zářez v Edenu. Trenér Zbrojovky Svědík obvinil rozhodčí z ovlivnění zápasu ve prospěch Slavie

Sobota 5. září 2026, Fortuna Arena, 7. kolo Chance Ligy. Zbrojovka přijela do Edenu jako druhý tým tabulky, přímý konkurent lídra. Do 37. minuty držela zápas otevřený. Pak přišel aut, kontakt obránce Klímy s Tomášem Chorým v pokutovém území a rozhodčí Jan Beneš ukázal na bílý puntík. Chorý proměnil, Slavia vedla 1:0 a nakonec vyhrála 4:0. Martin Svědík ale po zápase nemluvil o výsledku. Mluvil o tom jednom hvizdu, a o tom, co podle něj vypovídá o celé lize.
„Rozhodčí si ji vymyslel“
Nejdřív do kamer Oneplay, pak na tiskové konferenci. Svědík volil slova, která v české lize slyšíme zřídka. „Penalta nebyla. Rozhodčí si ji vymyslel,“ řekl. „Ovlivnil zápas.“ A přidal větu, která posunula celou věc za hranici jednoho sporného momentu: „Děje se to někde, na některých stadionech a u některých mužstev.“
Nikoho dalšího nejmenoval. Nemusel. Výrok padl v Edenu, bezprostředně po zápase se Slavií. Kontext mluvil za něj.
Svědík argumentoval průběhem první půle: Slavia podle něj neměla trvalý tlak, zápas nebyl jednoznačný a penaltový gól změnil jeho obraz. Tvrdil, že opačný kontakt by se v jiném pokutovém území nepískal. „Cítil jsem bezmoc,“ shrnul.
Sporná, nebo chybná?
Sekundární rozbory situaci popisují jako „soft“, tedy velmi přísnou penaltu, nikoli zjevný faul. Kontakt mezi Klímou a Chorým existoval, otázka zní, jestli stačil na pokutový kop. Oficiální veřejný verdikt komise rozhodčích k tomuto momentu zatím není k dispozici. Předseda komise Carlos Clos Gómez před sezonou avizoval, že hodnocení výkonů sudích zůstane interní. Nová praxe zveřejňování komunikace VAR přidává transparentnost u vybraných situací, ale veřejné komentáře ke každé kauze komise nedává.
Bez oficiálního posouzení je korektní mluvit o sporné penaltě. Říct, že šlo o prokázanou chybu, nelze. Říct, že šlo o cílené ovlivnění, tím spíš ne; pro tak silný závěr veřejný důkaz chybí.
Penalta měla i statistický rozměr. Chorý jí proměnil svůj 19. ligový pokutový kop v řadě a dorovnal český rekord Vlastimila Daníčka. Pak přidal ještě jeden gól z otevřené hry, Slavia nakonec zvítězila 4:0 brankami Chorého (38. a 65.), Ayaosiho (76.) a Juráska (88.).
Svědík a rozhodčí: opakovaný vzorec
Nejde o první střet. Týden před Edenem, 29. srpna proti Zlínu, dostal Svědík na lavičce žlutou kartu po protestech vůči čtvrtému rozhodčímu. V květnu 2024, ještě jako trenér Plzně v zápase se Slováckem, byl vyloučen za výroky směrem k sudímu a řešil se disciplinární dosah. Emoce na lavičce jsou u něj konstantou. Tentokrát ale nešlo o výbuch v průběhu zápasu, šlo o promyšlené, opakované obvinění před kamerami i novináři.
Co Svědíkovi hrozí
Disciplinární řád FAČR dává komisi široký prostor. Za zvlášť hrubé znevážení jména fotbalu nebo jeho orgánů ve sdělovacích prostředcích může padnout důtka, zákaz činnosti, nebo pokuta až 500 tisíc korun. Samostatně existuje přísnější rámec pro urážlivé výroky vůči delegované osobě v souvislosti s utkáním. Disciplinární komise LFA vydává komuniké po každém kole; pokud se Svědíkovými slovy bude zabývat, dozvíme se to tam.
Rozhodčí Beneš se k 6. září veřejně nevyjádřil. Slavia po zápase publikovala ohlasy trenéra Trpišovského, který řešil výkon mužstva, Chorého formu a zranění; k Svědíkovým obviněním se nevyjádřil ani on.
Tabulka a váha výsledku
Prohra posunula Zbrojovku na 4. místo se 13 body, Slavia vede se 17. Před Edenem přitom brněnský nováček ukazoval, že se velkých klubů nebojí: doma porazil Spartu 3:1, z Plzně přivezl bod za remízu 1:1. Vzorec „venku proti silným bez šance“ z toho neplyne. O to víc Svědíka bolí, že právě v Edenu podle něj rozhodl hvizd, ne fotbal.
Svědíkovo obvinění stojí na jedné penaltě a na pocitu. Pocit ale míří k otázce, kterou si česká liga pokládá opakovaně: měří se všem stejně? Odpověď zatím nemá nikdo, ani komise rozhodčích, která ji raději nechává za zavřenými dveřmi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl