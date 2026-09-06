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Záložník Boháč po dvou měsících v Plzni přestoupil do Artisu Brno

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Už po dvou měsících opustil záložník Sebastian Boháč Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první fotbalové ligy podepsal smlouvu na tři roky. Oba kluby o transferu informovaly na svých webech.
Záložník Boháč po dvou měsících v Plzni přestoupil do Artisu Brno

Záložník Boháč po dvou měsících v Plzni přestoupil do Artisu Brno

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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