Ducháček to zařídí: Ministr udělal z Buriana poručíka, herci porušili scénář a film si vymyslel admirála

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Ducháček to zařídí: Ministr udělal z Buriana poručíka, herci porušili scénář a film si vymyslel admirálaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Oblíbená komedie Ducháček to zařídí skrývá podivné historické nepřesnosti. Během natáčení navíc režisérovi unikla chyba, která ve filmu zůstala dodnes.
Vlasta Burian
Zdroj: FOTO:Jaroslav Balzar, Public domain, via Wikimedia Commons
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