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Havlíčkův Brod má vlastní aplikaci, je to praktický kompas města

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Kdy pojede autobus, kde je uzavřená silnice nebo jaký koncert se ve městě bude konat? To vše se veřejnost v Havlíčkově Brodě dozví z nové mobilní aplikace, kterou si lidé mohou bezplatně stahovat.
Havlíčkův Brod má vlastní aplikaci, je to praktický kompas města

Havlíčkův Brod má vlastní aplikaci, je to praktický kompas města

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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