Turisté míří do Josefova za pevností, jen pár kroků dál ale čeká jiný svět. Nemocnice tu kdysi pojala 1200 pacientů

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Turisté míří do Josefova za pevností, jen pár kroků dál ale čeká jiný svět. Nemocnice tu kdysi pojala 1200 pacientůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pevnost Josefov přitahuje turisty díky zachovalé architektuře a novým atrakcím. Hned vedle ale stojí opuštěný vojenský lazaret, jehož budoucnost je nejistá.
Jaroměř - Josefov.
Zdroj: FOTO:Karelj, Public domain, via Wikimedia Commons
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Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
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