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Vettel zpět na trati. Na Monze prohnal Schumacherovo Ferrari F2002

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Sebastian Vettel si před Velkou cenou Itálie připomněl svého hrdinu a závodění ve formuli 1. Čtyřnásobný mistr světa usedl za volant legendárního Ferrari F2002 Michaela Schumachera.
Vettel zpět na trati. Na Monze prohnal Schumacherovo Ferrari F2002

Vettel zpět na trati. Na Monze prohnal Schumacherovo Ferrari F2002

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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