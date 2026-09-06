Vettel zpět na trati. Na Monze prohnal Schumacherovo Ferrari F2002

Ferrari na Monze oslavuje Michaela Schumachera a jeho odkaz u týmu. V sobotu svého týmového kolegu poctil Rubens Barrichello a v neděli před Velkou cenou Itálie do monopostu svého hrdiny usedl Sebastian Vettel.
„Mám smíšené pocity,” prohlásil čtyřnásobný mistr světa poté, co vystoupil z auta. „Na jednu stranu je to nádherné auto, nádherný kousek. Ale je to mnohem více, je to Michaelovo auto. Dnes tu s námi není, ale na těch pár kol jsem ho tu cítil a doufám, že jste ho uslyšeli a pocítili také.”
Sebastian Vettel joining in the celebrations of Michael Schumacher’s legacy pic.twitter.com/BcWLR4kB3G
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 6, 2026
„Když jeden z nás začal brečet a dojímat se, tak jsme vtipkovali, že máme čůránky v očích. Teď je tam mám já.”
„Děkuji za příležitost, děkuji tifosi. Miluji závodění. Vím, že jsem odešel, ale miluji ho a nosím ho v srdci. Na tomhle sportu mi neuvěřitelně záleží, na těhle lidech a fanoušcích, díky kterým je tento sport tak speciální. Proto v něm vidím neuvěřitelnou sílu, která jej posune vpřed a bude inspirovat budoucnost.”
„Těším se na to, co přijde, ale dnes je to o Michaelovi a my mu posíláme všechnu lásku a pocity.”
F2002 je jeden z nejdominantnějších vozů formule 1 a Schumacher s ním v roce 2002 dokončil všechny závody na pódiu.
„Je vzrušující v něm jet. Už po pár kolech cítíte duši toho auta a hned víte, že bylo speciální. Úplně na mě křičelo, ať jedu. Pálil jsem pneumatiky, lidi to bavilo. Já byl rozpolcený, jestli mám jet naplno nebo jestli si to mám vychutnat a užít si ten moment o trochu déle.”
„Bylo to naprosto nádherné. Cítit tady Michaelovu duši a cítit duši Ferrari. Pár let zpátky jsem to zažíval a pár věcí mi na tom chybí…“
Celebrating Michael in the F2002 ❤️ pic.twitter.com/yThYcnr2ud
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 6, 2026
Sebastian Vettel vstoupil do formule v roce 2007 v rámci záskoku za Roberta Kubicu a o rok později získal plnohodnotnou sedačku v Toro Rosso. Téhož roku získal své první vítězství právě na Monze. S Red Bullem získal mezi lety 2010 až 2013 čtyři mistrovské tituly. Po roce 2014 odešel do Ferrari, kde se ale již další titul nepovedlo získat a v roce 2020 byl ze služeb Scuderie propuštěn. Po dvouletém stintu u Aston Martin odešel do závodního důchodu.