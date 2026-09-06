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Po výhře nad Sigmou přišlo vystřízlivění. Baník v Boleslavi dostal čtyři góly

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Dennívýzva
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Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v Mladé Boleslavi 0:4. V prvním poločase se dvakrát prosadil nejlepší ligový střelec Martin Šubert, po změně stran přidali další góly Solomon John a střídající Josef Kolářík. Baníku tak po šesti odehraných zápasech patří v tabulce Chance ligy 10. pozice.
Po výhře nad Sigmou přišlo vystřízlivění. Baník v Boleslavi dostal čtyři góly

Po výhře nad Sigmou přišlo vystřízlivění. Baník v Boleslavi dostal čtyři góly

Zdroj: FK Mladá Boleslav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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