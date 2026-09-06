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Fanoušci fotbalové Zbrojovky se urvali ze řetězu, cestou do Prahy zdemolovali vlak

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Včerejší cesta fanoušků za fotbalovým utkáním brněnské Zbrojovky a pražskou Slavií nabrala divoký směr. Někteří fanoušci ničili vybavení vlaku vypraveného fanklubem. Podle informací České televize navíc v jednom z kupé neváhali vytáhnout gril a začít si na něm připravovat jídlo.
Fanoušci fotbalové Zbrojovky se urvali ze řetězu, cestou do Prahy zdemolovali vlak

Fanoušci fotbalové Zbrojovky se urvali ze řetězu, cestou do Prahy zdemolovali vlak

Zdroj: Miloš Přikryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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