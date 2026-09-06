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Doplnění českých přehrad může trvat i několik let, zvykejme si na nový režim

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I když z pohledu zahrádkářů je letošní sucho už prakticky minulostí, vodohospodáři se na to dívají úplně jinak. Nedostatek vody v řekách pokračuje a důsledky mohou být až překvapivě dlouhodobé. Dokonce se dá říct, že letošní léto se mohlo stát bodem zlomu.
Doplnění českých přehrad může trvat i několik let, zvykejme si na nový režim

Doplnění českých přehrad může trvat i několik let, zvykejme si na nový režim

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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