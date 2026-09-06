Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

Pohádka o sově Rozárce, která neuměla houkat strašidelně, protože se pořád smála

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V lese Borovém šeru stávala stará dubová škola. Nebyla to škola pro děti, ale pro noční tvory. Přes den spala v mechu, listí a stínech, ale jakmile se nad korunami stromů objevil měsíc, otevřela se její dutina, v oknech z pavoučích sítí se rozsvítila světluščí světla a na větvích kolem usedali žáci.
Pohádka o sově Rozárce, která neuměla houkat strašidelně, protože se pořád smála

Pohádka o sově Rozárce, která neuměla houkat strašidelně, protože se pořád smála

Zdroj:
Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao
Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao
Pohádka o zapomětlivém princi Matýskovi, který jednou ztratil i vlastní stín a našel ho až v cizí pohádce
Pohádka o zapomětlivém princi Matýskovi, který jednou ztratil i vlastní stín a našel ho až v cizí pohádce

V království Podzámečí žil princ Matýsek. Byl to princ hodný, usměvavý a velmi oblíbený, jen měl jednu...

Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek
Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek

Na kraji louky, kde tráva rostla měkce jako zelená peřina a pampelišky svítily od jara do léta jako malé...

Pohádka o holčičce Anežce a kouzelné lampičce, která svítila modře, pokud někdo neříkal pravdu
Pohádka o holčičce Anežce a kouzelné lampičce, která svítila modře, pokud někdo neříkal pravdu

V domku na konci Hruškové uličky bydlela holčička Anežka. Domek měl červenou střechu, zahrádku s měsíčkem,...

Pohádka o lodním pekaři Floriánovi, kterému se každá houska proměnila v malou mapu
Pohádka o lodním pekaři Floriánovi, kterému se každá houska proměnila v malou mapu

Na široké řece, která se vinula krajem jako stříbrná stuha, plula loď jménem Skořicová čepice. Nebyla to...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.