Plody jako fialové korálky září na zahradě i uprostřed zimy. Keř, který v Česku skoro nikdo nesází, přitom zvládne i mráz

Kompaktní shluky lesklých, čtyř až pětimilimetrových bobulí v odstínu tmavě fialové sedí podél holých větví jako navlečené korálky. Listy dávno odpadly, trávník zšedl, poslední astry zvadly, a tenhle opadavý keř teprve začíná svou hlavní sezonu. Přitom ho české e-shopy běžně nabízejí za pár stokorun a jeho mrazuvzdornost sahá ke −20 až −24 °C. Proč ho tedy na tuzemských zahradách potkáte tak zřídka?
Fialové korálky na holém dřevě: odkud se bere ten efekt
Celý trik spočívá v načasování a kontrastu. Krásnoplodka kvete v létě drobnými, nenápadnými růžovofialovými kvítky, které mezi kvetoucími hortenziemi nebo levandulemi snadno přehlédnete. Plody dozrávají od září do října a zpočátku je maskuje ještě zelené listí. Jakmile ale udeří první mráz a listy opadají, bobule zůstanou. Holé, šedohnědé pruty s hustými trsy zářivě fialových kuliček vytvářejí obraz, který v české zahradnické paletě nemá obdobu.
Proč plody vydrží tak dlouho? Jsou hořké. Ptáci i drobní savci po nich sáhnou až jako po poslední záloze, když atraktivnější potrava dojde. Podle
NCSU Extension tak bobule na větvích často přetrvávají hluboko do zimy, někdy až do ledna. Právě tato kombinace výrazné barvy, pozdního termínu a absence konkurenčního listí z krásnoplodky dělá jeden z mála keřů, jejichž vrcholná sezona začíná tam, kde ostatní dřeviny končí. Mrazuvzdornost a české podmínky: kde keř skutečně prospívá
Představa subtropické kuriozity, která v Česku přežije jen pod netkanou textilií, je zavádějící.
RHS řadí kultivar Profusion do kategorie H6, tedy odolnost zhruba do −20 °C. České zahradnictví FLOS uvádí rozmezí −20 až −24 °C pro dobře zakořeněné exempláře. V praxi to znamená, že v nížinách a středních polohách keř zimu zvládne bez problémů. Vyšší polohy a mrazové kotliny vyžadují opatrnost: závětrné stanoviště, propustnou půdu a mulč kolem kořenové zóny.
Klíčové podmínky pro úspěšné pěstování:
Světlo: plné slunce až polostín; čím víc slunce, tím bohatší násada plodů Půda: humózní, dobře odvodněná; zamokřený terén v zimě ohrožuje kořeny Opylení: pro spolehlivou plodnost vysaďte alespoň dva keře poblíž sebe Řez: pozdní zima až časné jaro (konec února, březen); krásnoplodka kvete a plodí na letošním dřevě, takže jarní řez produkci bobulí podpoří
Právě detail s řezem bývá kamenem úrazu. Kdo keř ošetří jako jarně kvetoucí dřevinu a řezu se bojí, připraví se o značnou část úrody.
VIDEO Kalina, svída, americká krásnoplodka: v čem se liší konkurence
Při výběru podzimně-zimního akcentu se krásnoplodka Bodinierova často ocitá vedle tří konkurentů, z nichž každý hraje jinou roli.
Kalina obecná (Viburnum opulus) staví na bílých květech a průsvitně červených plodech, které rovněž drží do zimy. Barevný rejstřík je ovšem odlišný (červená versus fialová) a kalina zabírá víc prostoru.
Svída bílá (Cornus alba) přitahuje pozornost v zimě karmínově červenými pruty. Její podívaná stojí na kůře, nikoli na bobulích, a navíc snáší vlhčí stanoviště, kde by krásnoplodka strádala.
Americká krásnoplodka (Callicarpa americana) bývá zdrojem záměn. Pochází z jihovýchodu USA, vyžaduje teplejší klima a v českých zahradách se prakticky nepěstuje. Její listy obsahují látky callicarpenal a intermedeol s laboratorně prokázaným repelentním účinkem proti hmyzu. Americký druh má navíc jedlé plody využívané na želé. Zimní kompozice s vilínem: efektní, ale s výhradou
Oblíbený zahradnický trik počítá s kombinací krásnoplodky a vilínu (Hamamelis), který rozkvétá v lednu a únoru žlutými až oranžovými květy. Kontrast fialových bobulí a teplých odstínů vilínových okvětních lístků vypadá na fotografiích skvěle. V praxi ale záleží na počasí konkrétní zimy: plody krásnoplodky drží spolehlivě do časné zimy, v lednu a únoru už jejich množství na větvích kolísá. Kdo chce překryv zaručit, měl by volit chráněné stanoviště, kde bobule vydrží déle.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková