Olympijská šampionka Ledecká si užívá Řecko, ale po boku jí někdo chybí. Její ex přitom už chodí s velkou rivalkou

3. září se na sociálních sítích české „obojživelnice“ objevil piknik na vlnách: moře, člun, večeře v oblíbeném podniku. Žádný partner, žádný komentář k osobnímu životu. Přesto se kolem fotky roztočil kolotoč narážek na „chybějícího prince“ a na francouzského sjezdaře Matthieua Baileta, kterého bulvární titulky označují za jejího bývalého. Bailet je přitom v posledních týdnech spojován s Lindsey Vonnovou, legendou alpského lyžování. Jenže mezi tím, co je ověřené, a tím, co si domyslela média, leží propast.
Řecko jako rituál
Ledecká jezdí do Řecka pravidelně. Podle magazínu Ministerstva obrany, které ji jako členku armádního sportovního centra sleduje zblízka, bývá jejím tradičním letním zázemím ostrov Lefkáda. Už koncem června sdílela záběry z windsurfingu, plavby a ochutnávky gyrosu, u nichž vtipkovala o řeckých bozích. Přesnou lokaci aktuálních zářijových fotek žádný otevřený zdroj neuvádí, ale vzorec je jasný: moře, člun, fyzická aktivita a jídlo jako odměna. Není to dovolená v klasickém slova smyslu, je to přechodová fáze mezi odpočinkem a tvrdou přípravou na zimu.
Bailet, Vonnová a to, co víme (a co ne)
Česká média z Baileta udělala potvrzeného ex Ledecké. Problém je, že primární potvrzení od ní ani od něj v otevřených zdrojích neexistuje. Ledecká se v dubnu na Instagramu přiznala, že se „obyčejná slovanská holka vyrovnává s rozchodem“, jenže tehdy média jako partnera identifikovala tenistu Robina Staňka, ne Baileta.
Bailet, ročník 1996, aktivní závodník FIS s jedním pódiem ve Světovém poháru, se mezitím objevil po boku Vonnové. Podle magazínu People se spolu „poznávají“ a byli viděni v New Yorku. Společné oficiální potvrzení páru ale chybí.
A jak na to reaguje Ledecká? Veřejně nijak. Nejblíž k tématu se dostala v srpnovém rozhovoru pro iROZHLAS, kde řekla, že se soupeřkami se baví normálně, ale není „kamarádský typ“ a blízká přátelství na okruhu nebuduje. Žádná zmínka o Bailetovi, žádná zmínka o Vonnové v osobní rovině.
Rivalky? Ano, ale jen napůl
Označení Vonnové za „velkou rivalku“ Ledecké dává smysl jen v jedné polovině její kariéry. Potkávají se ve sjezdu a super-G, tedy v rychlostních disciplínách alpského lyžování, kde obě startují. Vonnová ale nikdy nestála na snowboardu a Ledecká funguje ve dvou sportech současně. Rivalita je reálná, ale mediálně nafouklá.
Sama Ledecká o Vonnové v minulosti mluvila s respektem a označila ji za „první dámu lyžování“. To nezní jako nepřátelství. Spíš jako uznání od sportovkyně, která ví, co stojí držet se na špičce přes dvě dekády.
Dvě trajektorie před novou zimou
Tady je kontrast, který stojí za víc než romantické spekulace. Ledecká v jednatřiceti letech aktivně chystá další dvojsezonu. Na konci dubna oznámila odchod lyžařských trenérů Tomáše Banka a Franze Gampera, testuje nový materiál (lyže, prkna i boty) a výslovně potvrdila, že chce i příští zimu skloubit oba sporty. Podle kalendáře FIS ji čekají lyžařské rychlostní bloky v lednu 2027 ve Val di Fassa a Cortině, snowboardový alpine program startuje už v prosinci zastávkami v Cortině, Carezze a Davosu.
Vonnová je v jiné pozici. Po comebacku v prosinci 2024, který FIS rámovala slovy „s jedním okem upřeným na olympiádu“, přišel v únoru 2026 těžký olympijský pád. Koncem dubna v rozhovoru pro AP řekla, že není emočně připravená rozhodnout, zda vůbec znovu nastoupí do závodů. Přesto ji FIS na začátku září stále vede s elitními body pro sezonu 2026/27, ve sjezdu má skóre 0,00, v super-G 4,32. Systém s ní počítá, i když ona sama možná ne.
Ledecká na člunu v Řecku, Vonnová mezi rehabilitací a nejistotou v New Yorku. Jedna se chystá závodit ve dvou sportech, druhá neví, jestli se ještě vrátí do jednoho. Bailet mezi nimi je jen poznámka pod čarou, příběh je jinde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta