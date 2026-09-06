Vtáčie mlieko: Letní retro dezert s vanilkovým krémem a sněhovými noky

Vtáčie mlieko mám uložené hlavně jako dezert z dětství. Teplý mléčný krém, na něm měkké sněhové noky a vanilka, která se v kuchyni držela ještě dlouho po vaření. Dnes ho dělám s vanilkovým pudinkem, krém je díky tomu jemnější, lépe se uhlídá a dětem obvykle chutná víc než původnější žloutková verze, jakou nám připravovala naše maminka.
V základu toho není moc:
mléko, vejce, cukr a trochu trpělivosti u plotny. Nejcitlivější částí je sníh v horkém mléce. Jakmile mléko začne prudce vřít, bílé noky se umí potrhat nebo se rovnou rozpadnou. Když se drží jen mírný plamen a člověk nespěchá, většinou to dopadne dobře.
Můj tip zní: Nedělejte sněhové noky zbytečně obrovské. Menší se v mléce snáz otočí a po vytažení drží tvar mnohem jistěji. Retro dezert, který má víc podob, než se zdá
Vtáčie mlieko patří mezi staré
středoevropské dezerty a na má v domácím vaření svoje stálé místo. Kulinářské přehledy i receptové zdroje ho popisují jako sladkost z Slovensku měkkých sněhových halušek nebo pusinek, které se krátce tepelně upraví v mléce a pak se podávají na vanilkovém krému. Podobné dezerty najdete i jinde, třeba pod názvem floating island nebo francouzsky île flottante. Recept na jemné vtáčie mlieko
Doba přípravy: 30 minut Doba chlazení: alespoň 1 hodina Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 1 litr mléka 4 vejce 2 lžíce cukru do bílků 2 balení vanilkového cukru 37 g vanilkového pudinkového prášku 150 ml mléka z odměřeného litru na rozmíchání pudinku 1 až 2 lžíce cukru do krému podle chuti mletá skořice na posypání podle chuti Postup přípravy dětského vtáčieho mlieka
1. Nejprve oddělte
bílky od žloutků. U bílků se vyplatí nespěchat, protože i malý kousek žloutku dokáže sníh zbytečně oslabit.
2. Z bílků,
2 lžic cukru a 1 vanilkového cukru vyšlehejte pevný sníh. Když vytáhnete metly, měl by držet špičky a neměl by se pomalu sesouvat zpátky do mísy.
3. Z odměřeného
1 litru mléka odlijte stranou 150 ml. Zbytek nalijte do hrnce. Nejdřív se v něm budou pošírovat sněhové noky, potom z něj vznikne krém.
4.
Žloutky prošlehejte s 1 vanilkovým cukrem a podle chuti přidejte ještě 1 až 2 lžíce cukru. Není potřeba šlehat dlouho do pěny, stačí, aby se směs pěkně spojila.
5. Do odložených
150 ml mléka pečlivě rozmíchejte vanilkový pudinkový prášek. Tady je dobré dát si chvilku záležet, hrudky se v hotovém krému napravují špatně.
6. Zbylé mléko v hrnci zahřívejte pomalu, na
nízkém plameni. Má být horké, ale nemá prudce bublat. Sněhovým nokům svědčí klidnější mléko, ne var jako na těstoviny.
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7. Lžící vykrajujte ze sněhu menší
obláčky a opatrně je vkládejte do horkého mléka. Každý nechte asi 20 vteřin, pak ho jemně otočte a dopřejte mu ještě pár vteřin z druhé strany. Když je teplota moc vysoká, sníh se začne trhat skoro okamžitě.
8. Uvařené sněhové obláčky vyndávejte děrovanou naběračkou na talíř nebo do připravené misky. Zacházejte s nimi opatrně. Jsou křehké a mimo hrnec ještě trochu zpevní.
9. Do horkého mléka, které zůstalo po sněhu, nalijte nejdřív
žloutkovou směs a hned po ní rozmíchaný pudink. Míchejte bez přestání a krátce povařte. Většinou stačí 1 až 2 minuty, než krém zhoustne.
10. Hotový krém rozdělte do misek nebo do jedné větší skleněné mísy. Navrch položte uvařené
sněhové noky. Vlažné vtáčie mlieko je jemné a skoro krémové, po vychlazení zase lépe drží tvar a chutě se trochu usadí. Foto: Cooky.cz, Vtáčie mlieko
11. Před podáváním můžete dezert lehce posypat
mletou skořicí. V lednici vydrží přibližně 1 den, nejlépe ale vypadá v den přípravy, kdy jsou sněhové obláčky ještě pěkné a nadýchané. Ještě pár rad a zkušeností hospodyňky na závěr Jemnější krém získáte tak, že po přidání žloutků a pudinku budete míchat metličkou nepřetržitě až do zhoustnutí. Na sněhové noky neberte příliš velkou lžíci. Menší tvary se provaří rovnoměrněji a v mléce se s nimi lépe manipuluje. Pokud chcete dezert podávat studený, nechte ho nejdřív zchladnout při pokojové teplotě a teprve potom ho dejte do lednice. Když zbyde trochu krému bez sněhových obláčků, nalijte ho do menších skleniček a přidejte skořici nebo rozdrcené piškoty. Je to takový malý přídavek stranou a většinou zmizí stejně rychle jako celý dezert.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková