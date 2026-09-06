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Vtáčie mlieko: Letní retro dezert s vanilkovým krémem a sněhovými noky

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Když se u nás doma vařilo něco trochu starosvětského k obědu, často přišel na stůl i dezert ve stejném duchu. Vtáčie mlieko mám spojené s dětstvím, s teplým mléčným krémem a lehkými sněhovými obláčky, které se jen krátce provaří. Dělám ho s vanilkovým pudinkem, protože krém bývá jemnější a dětem chutná o něco víc než úplně původní verze jen ze žloutků.
Obrázek k receptu na Letní retro dezert: ptačí mléko je uz vlastně retro, ale kdysi byl součástí našeho dětství, tuto pochoutku jsme milovaly

Obrázek k receptu na Letní retro dezert: ptačí mléko je uz vlastně retro, ale kdysi byl součástí našeho dětství, tuto pochoutku jsme milovaly

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Letní retro dezert: ptačí mléko je uz vlastně retro, ale kdysi byl součástí našeho dětství, tuto pochoutku jsme milovaly
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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