Tajemný egyptský nápis překvapil archeology. Mohl by je dovést ke ztracenému městu

Zlomený překlad dveří ukrývá důležitou stopu
Egyptští archeologové oznámili objev 3200 let starého nápisu, který by mohl prozradit umístění dávno zmizelého města. Pískovcový překlad dveří rozlomený na dva kusy našli badatelé v lokalitě Tell Abu Seifi v severovýchodním Egyptě poblíž Suezského průplavu v provincii Ismaílíja.
Kus pískovce je popsaný ze tří stran a pochází z období vlády faraona Ramesse II., který vládl přibližně v letech 1279 až 1213 před naším letopočtem. Text na překladu konkrétně zmiňuje, že tento panovník nechal zrestaurovat sochu boha Hora, pána města Mesn.
Horus jako pán neznámé lokality
Právě tato informace je vodítkem k nalezení dosud neznámého města. Horus byl starověký egyptský bůh zobrazovaný s hlavou sokola a spojovaný s nebem a válkou. Podle nápisu byl uctíván ve městě, o jehož existenci vědci dosud neměli tušení.
Lokalita Tell Abu Seifi leží v blízkosti starobylé vojenské cesty. Tato strategická poloha a zmínka o městě Mesn dávají archeologům naději, že by mohli identifikovat přesné místo dávno opuštěného sídliště z doby největší slávy egyptské říše.
O objevu informovali zástupci egyptského Ministerstva turismu a památek v oficiálním prohlášení. Badatelé nyní analyzují další archeologické nálezy z okolí, které by hypotézu o poloze ztraceného města mohly potvrdit.
Co nález znamená pro egyptologii
Objev nápisu z období Ramesse II. představuje vzácné přímé svědectví o městské struktuře starověkého Egypta. Faraon Ramesse II. patřil k nejmocnějším panovníkům egyptských dějin a nechal po sobě množství monumentálních staveb.
Archeologové se nyní zaměří na systematický průzkum širšího okolí lokality Tell Abu Seifi. Pokud se podaří město Mesn skutečně lokalizovat, mohlo by to výrazně rozšířit znalosti o síti měst a vojenských základen v severovýchodním Egyptě během Nové říše.
Pískovcový překlad dveří bude dále podroben detailnímu epigrafickému rozboru, který by mohl odhalit další souvislosti o historii regionu a kultu boha Hora v této části starověkého Egypta.
Zdroje článku: themedialine.org, dailynewsegypt.com, ua.news, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová