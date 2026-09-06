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Podzemní svět Derinkuyu – turecká verze králičí nory do Říše divůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Turecko zažívalo po celou dobu své historie bouřlivé časy. Zdejší obyvatelé museli často čelit válečným útrapám. Před běsněním pochodujících vojsk se ukrývali, kde bylo možné, často i v podzemí. Pod kapadockým městem Derinkuyu v provincii Nevşehir se nachází mnohapatrový podzemní komplex, který je svým rozsahem unikátní.
Podzemní svět Derinkuyu – turecká verze králičí nory do Říše divů
Zdroj: volare2004 / Depositphotos
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