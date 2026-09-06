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Maliny zamražené bez cukru ztratí chuť i vůni. Stačí ale jeden krok navíc a vydrží bez újmy až do příštího května

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Maliny se dají sklízet jen po krátkou část roku. Když je však šikovně zpracujete, můžete si na nich pochutnávat klidně i uprostřed zimy.
Skladování malin zamražením

Skladování malin zamražením

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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