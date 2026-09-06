HOSPODSKÝ KVÍZ: Troufáte si na dnešní várku? Některé odpovědi dokážou pěkně zavařitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Troufáte si na dnešní várku? Některé odpovědi dokážou pěkně zavařit
Starověký nápis vyrytý do kusu pískovce obsahuje informaci, která má pro egyptology velký význam. Badatele...
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