První vydání Hobita leželo mezi knihami za pár korun. Zaměstnanec charity shopu ho poznal a prodal za 1,1 milionu

Julian Grist, specialista na vzácné knihy v síti Oxfam, třídil ten den zásilku v pobočce Oxfam Books & Music v Harborne, čtvrti na jihozápadě Birminghamu. Mezi tituly, které by jinak zamířily do regálu za pár liber, narazil na exemplář Tolkienova Hobita, první vydání, druhý tisk z roku 1938. „Kdykoli zahlédnu Hobita, automaticky zvažuju, jestli nejde o cenný kus,“ popsal Grist pro
The Independent. Než si plně uvědomil, co drží v rukou, dárce už byl pryč. Kniha putovala na odborné posouzení a následně do aukční síně Bonhams, kde se 1. července 2026 prodala za 38 400 liber. Podle kurzu České národní banky to odpovídá zhruba 1,08 milionu korun. Co přesně znamená „první vydání, druhý tisk“ a proč rozhoduje o ceně
Tolkienův Hobit poprvé spatřil světlo světa 21. září 1937 u londýnského nakladatelství George Allen & Unwin. Náklad prvního tisku činil pouhých 1 500 výtisků a prodal se tak rychle, že nakladatel musel objednat dotisk. Ten vyšel 25. ledna 1938 v nákladu přibližně 2 300 kusů. Bibliograficky stále spadá do prvního vydání, protože nakladatelství nezměnilo sazbu ani formát. Přibyly ovšem čtyři barevné ilustrace, které Tolkien sám nakreslil.
Právě tenhle druhý tisk skončil v Harborne. Sběratelský trh ho řadí vysoko: raná bibliografická priorita, autorská výzdoba, omezený náklad. Absolutní špičku ovšem představuje první tisk; v květnu 2026 prodala aukční síň Heritage exemplář prvního tisku za 450 000 dolarů (přibližně 10,4 milionu korun), což je rekord pro jakýkoli Tolkienův titul v dražbě. Jiný druhý tisk s autorovým věnováním dosáhl ve stejné aukci 100 000 dolarů. Oxfamský kus bez dedikace a bez původního přebalu se zastavil na 38 400 librách, přesto sedmimístná suma v korunách.
Proč jsou Tolkienovy prvotisky tak žádané mezi sběrateli
Hodnotu starých knih neurčuje jen stáří. Rozhodují drobnosti, které laik snadno přehlédne: číslo tisku na tirážní straně, přítomnost originálního přebalu, případný podpis či věnování, provenience a celkový fyzický stav. U Tolkiena se k tomu přidává zakladatelský význam pro celý žánr fantasy, globální čtenářská základna a fakt, že raná vydání měla miniaturní náklady.
Průvodce identifikací prvních vydání od Sotheby’s upozorňuje, že i drobné textové odlišnosti mezi jednotlivými tisky mohou posunout cenu o desítky tisíc liber. Prezentační exemplář Hobita s autorovým věnováním se u Sotheby’s v roce 2015 prodal za 137 000 liber, další v roce 2021 za 107 100 liber. Poklad může vizuálně splývat s hromadou tuctových svazků, a právě proto se občas objeví tam, kde ho nikdo nečeká.
VIDEO Charitativní obchody jako nečekaná loviště knižních rarit
Případ z Harborne zdaleka nestojí osamoceně. Ve stejné aukční sérii Bonhams prodala Oxfam i podepsané první vydání románu Vlny od Virginie Woolfové za 25 600 liber. V červnu 2025 vynesla darovaná sbírka knih filozofa Karla Poppera v aukci 13 000 liber. A v lednu 2026 pobočka ve skotském Stirlingu vytáhla z hromady dětských knížek vzácné vydání Hobita, které odešlo za 3 000 liber. Celkem tyto nálezy přinesly
Oxfamu přes 70 000 liber, peníze, které charita směřuje do boje proti chudobě a nerovnosti.
Jak se cenný svazek dostane do charitativního obchodu? Oxfam přijímá tisíce darů ročně, často z vyklízených domácností a pozůstalostí. Personál třídí a oceňuje zboží až po převzetí. U zvlášť hodnotných věcí charita doporučuje dárcům předem zavolat, jenže anonymní dárce z Harborne odešel dřív, než kdokoli stihl reagovat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková