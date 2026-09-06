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První vydání Hobita leželo mezi knihami za pár korun. Zaměstnanec charity shopu ho poznal a prodal za 1,1 milionu

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Výtisk Hobita z roku 1938 se v birminghamském charitativním obchodu prodal za více než milion korun. Anonymní dárce ho přinesl mezi hromadou zcela obyčejných svazků.
První vydání Hobita leželo mezi knihami za pár korun. Zaměstnanec charity shopu ho poznal a prodal za 1,1 milionu

První vydání Hobita leželo mezi knihami za pár korun. Zaměstnanec charity shopu ho poznal a prodal za 1,1 milionu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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