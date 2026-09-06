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Před 60 lety ženy protestovaly před Diorem, protože sukně byly příliš dlouhé

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Londýn, 6. září 1966. Před módním domem Christian Dior se objevila skupina mladých žen s transparenty hájícími minisukni. Neprotestovaly proti tomu, že je móda příliš odhaluje.
Před 60 lety ženy protestovaly před Diorem, protože sukně byly příliš dlouhé

Před 60 lety ženy protestovaly před Diorem, protože sukně byly příliš dlouhé

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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